مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور:
مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگان برطرف شده و پرداختها بهصورت منظم انجام میشود
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: در یک سال اخیر، با اصلاح فرآیندها، مشکلات عمده پرداخت حقوق بازنشستگان برطرف شده و پرداختها بهصورت منظم انجام میشود که این موضوع نقش مهمی در ایجاد آرامش خاطر برای بازنشستگان داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین ازوجی روز یکشنبه چهاردهم دی ماه در کمیته صندوق بازنشستگان آموزش و پرورش بروجرد اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشوری دارای یک میلیون و ۸۵۰ هزار عضو است که بخش عمدهای از آنان را فرهنگیان تشکیل میدهند و همین موضوع، توجه ویژه به این قشر را به یک ضرورت جدی در سیاستگذاریهای صندوق تبدیل کرده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بیمه بازنشستگان را یکی از اصلیترین دغدغهها دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تعهدات بیمهای معوق در ماههای گذشته پرداخت شده و پیگیریها برای تکمیل و تقویت بیمه تکمیلی نیز در دستور کار قرار دارد تا خدمات درمانی با کیفیتتری به بازنشستگان ارائه شود.
وی با اشاره به برنامههای رفاهی صندوق اظهار کرد: ایجاد خانههای امید در استانهای مختلف کشور با هدف افزایش تعامل اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان دنبال شده و این مراکز میتوانند در شهرستان بروجرد نیز راهاندازی شوند.
ازوجی اضافه کرد: هر بازنشسته میتواند سالانه یکبار از ظرفیت مجموعههای ایرانگردی و جهانگردی با ۵۰ درصد تخفیف برای پنج نفر استفاده کند که این مجموعهها شامل ۵۲ هتل و مرکز اقامتی در سراسر کشور است.
وی از برگزاری نشستهایی برای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای ویژه بازنشستگان با قیمتهای مناسب خبر داد و گفت: در هفتههای آینده اخبار خوبی در این حوزه رسانهای خواهد شد. امضای تفاهمنامه برای ارائه کارت اعتباری خرید و توسعه قراردادها با مراکز درمانی دولتی با کیفیت، از دیگر برنامههای در دست اقدام صندوق است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پیشبینی تسهیلات قرضالحسنه ۵۰۰ میلیون ریالی برای بازنشستگان خبر داد و افزود: تقویت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان بروجرد از طریق افزایش تأمین کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت هلدینگهای تحت قرارداد، بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.