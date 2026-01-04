رئیس اورژانس استان خبر داد:
تصادف در جاده آشتیان به راهجرد و بر جای ماندن 6 مصدوم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: تصادف و برخورد 2 خودروی سواری پژو 206 و هایما در جاده آشتیان به راهجرد، 6 مصدوم بر جای گذاشت که همگی توسط عوامل اورژانس 115 به مرکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: در گزارش تلفنی به سامانه اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، وقوع سانحه 2 خودرو اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیمهای فوریت پزشکی اورژانس 115 آشتیان و مزرعهنو به محل حادثه اعزام شدند.
وی به وضعیت مصدومان حادثه اشاره کرده و ادامه داد: مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات فوریت پزشکی در صحنه، با آمبولانس به مرکز درمانی منتقل شدند. این حادثه فوتی نداشت اما وضعیت عمومی برخی از مصدومان نیازمند مراقبتهای تخصصی در بیمارستان است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: سرعت بالای خودروها و بیاحتیاطی در رانندگی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میتواند از وقوع بسیاری از سوانح جلوگیری کند.