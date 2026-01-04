نجات جان بیماران نیازمند با اهدای عضو جان بخش “خلیل شلال زاده” شهروند آبادانی در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، خلیل شلال زاده، ۵۷ ساله اهل آبادان در استان خوزستان، که به دلیل خونریزی مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پورسینای رشت تحت درمان قرار داشت، متأسفانه دچار مرگ مغزی شد. تلاش‌های پزشکان معالج برای نجات وی به نتیجه نرسید.

با این وجود، نور امیدی در این غم بزرگ درخشید. خانواده این مرحوم، با نیتی خیر و انسانی، با اهدای اعضای بدن وی موافقت کردند و پس از تأیید مرگ مغزی ایشان توسط پزشکان متخصص و معتمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عمل جراحی برداشت اعضا در واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی رازی رشت انجام شد.

اعضای اهدایی این شهروند نیکوکار به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت و جان آنان را نجات داد.

این عمل خداپسندانه، خانواده شلال‌زاده را در ادامه حیات عزیزشان از طریق بخشیدن زندگی به دیگران، سهیم کرد.

بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، خلیل شلال زاده بیست‌وپنجمین اهداکننده عضو در استان گیلان در سال جاری محسوب می‌شود و این اقدام ارزشمند، گامی بلند در راستای افزایش فرهنگ نجات بخشی اهدای عضو و کاهش فهرست انتظار بیماران نیازمند است.

انتهای پیام/