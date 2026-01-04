خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحات فرمانده انتظامی کوار درباره دستگیری ٢ نفر در ناآرامی های اخیر

توضیحات فرمانده انتظامی کوار درباره دستگیری ٢ نفر در ناآرامی های اخیر
کد خبر : 1737317
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی کوار از دستگیری ٢ نفر حین حمل تعدادی کوکتل مولوتف با هدف اقدامات خرابکارانه در این شهرستان خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدمحمد یوسفی، اظهار داشت: در ادامه رصد و پیگیری عوامل مخل نظم عمومی، ماموران انتظامی کوار حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک سواری پژو حامل ٢ نفر مشکوک و سریعا آن را توقیف کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ٣۵ عدد کوکتل مولوتف کشف شد که راننده و سرنشین قصد داشتند در جهت ایجاد ناآرامی و اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر استفاده کنند.

فرمانده انتظامی کوار تصریح کرد: متهمین با هدف مشخص بر هم زدن امنیت و سوء‌استفاده از فضای اعتراضات مردمی، اقدام به حمل این محموله خطرناک کرده بودند که الحمدالله با هوشیاری نیرو‌های عمل کننده این مواد قبل از رسیدن به مقصد و استفاده، کشف شد.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تاکید کرد: برخورد قاطع با عواملی که قصد آسیب رساندن به اموال عمومی و اخلال در امنیت شهروندان را دارند در دستور کار پلیس قرار دارد. 
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی