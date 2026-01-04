سرشماری آزمایشی ثبتی مبنا ۱۴۰۴ در منجیل آغاز میشود
سرشماری ثبتیمبنا بهعنوان روشی نوین در نظام آماری کشور با هدف تولید آمارهای دقیق، بهروز و کمهزینه در حوزه جمعیت و مسکن در منجیل به صورت آزمایشی در منجیل اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، مراسم افتتاحیه کلاسهای سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن با حضور وحید طیفوری، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی و حسن هاشمی اشکاء رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هادی رحیمی مقدم، شهردار منجیل و جمعی از ماموران سرشماری در شهرداری منجیل برگزار شد.
مهرداد نوروزی، رئیس گروه طرحهای آماری و سرشماری سازمان، مسئولیت معاونت فنی و اجرایی سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن منجیل را به عهده دارد.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با اشاره اجمالی به تاریخچه برگزاری سرشماریها در کشور، گفت: اولین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۳۵ در کشور اجرا شد و امسال به عنوان نهمین سرشماری نفوس و مسکن، این طرح بزرگ آماری به شیوه ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در روش سنتی اجرای سرشماری باید به مکانها و خانوارها مراجعه میشد، گفت: در روش سنتی با صرف زمان، نیرو و هزینه زیاد و بنابر خوداظهاری پاسخگو، اطلاعات جمع آوری میشد که احتمال داشت خطاهایی نیز وجود داشته باشد، اما در روش ثبتی مبنا به جای مراجعه به خانوارها، با استفاده از اطلاعاتی که در پایگاههای داده مانند ثبت احوال، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پلیس، کد پستی و ... ثبت شده، سرشماری نفوس و مسکن اجرا خواهد شد بنابراین ضمن صرفه جویی در هزینه، اطلاعات سریعتر و با دقت بیشتر استخراج شده و به روزرسانی میشود.
وحید طیفوری با تاکید بر اینکه اجرای موفق سرشماری به روش ثبتی مبنا در گرو ثبت دقیق اطلاعات در پایگاههای دادهای دستگاههای اجرایی است، افزود: در شیوه ثبتی مبنا مراحل مختلفی از جمله: ثبت آمار و اطلاعات در منابع داده، فرآیند تبدیل، ثبت آماری و در نهایت خروجی را خواهیم داشت.
وی با اعتقاد براینکه با اجرای سرشماری ثبتی مبنا، شاهد تحول بزرگی در اجرای سرشماریها خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در اجرای سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در منجیل جمعا ۲۰ نفر در ردههای مختلف ستادی و میدانی طرح را اجرا خواهند کرد.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان از اجرای میدانی و آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا سال ۱۴۰۴، از ۱۴ دی تا ۳ بهمن در بخشهایی از شهر منجیل و همچنین آبادیهایی از دهستان کلشتر رودبار خبر داد.
وی هدف از این آزمایش را ارزیابی جامع ثبتهای اداری پایگاههای دستگاههای اجرایی، روش ها، ابزارها و فرآیندهای سرشماری ترکیبی، پایه ثبتی و عملیات میدانی، برای شناسایی چالشها و بهینه سازی و ایجاد آمادگی برای سرشماری اصلی در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و ادامه داد: بنابراین اطلاعات حاصل از عملیات میدانی آزمایش سرشماری حاصل از پاسخگویان برای صحت سنجی و پوشش دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.