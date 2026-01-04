به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، شهروز شجاعی، مدیرعامل شرکت زیرساخت توسعه خلیج فارس در بازدید و نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه که بزرگ‌ترین طرح بازچرخانی فاضلاب شهری کشور محسوب می‌شود، تاکنون به پیشرفت قابل توجهی رسیده و ۲۰ درصد باقی‌مانده آن عمدتاً مربوط به بخش تجهیزاتی است. از این میزان، ۱۶ درصد تجهیزات و چهار درصد نیز مربوط به سازه‌هاست که بخش سازه‌ای عملاً به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه تکمیل تجهیزات پروژه وابسته به تأمین ارز است، افزود: برای واردات و تکمیل تجهیزات، حدود ۱۰ میلیون یورو ارز نیاز داریم و در صورت تخصیص به‌موقع، پیش‌بینی می‌شود از ابتدای پاییز سال‌های آینده امکان بهره‌برداری صنعتی از آب با کیفیت حاصل از این پروژه فراهم شود.

مدیرعامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس همچنین به منابع مالی ریالی پروژه اشاره کرد و گفت: در بخش ریالی، حدود سه‌ونیم همت اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن با مشارکت بانک مرکزی تأمین شده و انتظار می‌رود حدود یک‌ونیم همت دیگر نیز با همراهی این بانک و سایر سهامداران صنعتی تأمین شود تا پروژه بدون وقفه به مرحله نهایی برسد.

شجاعی با اشاره به شرایط دشوار اجرای پروژه‌های زیرساختی در سال‌های اخیر تصریح کرد: عبور از چالش‌های سه تا چهار سال گذشته بدون کار گروهی، هم‌افزایی و همراهی نیروهای متعهد ممکن نبود. این پروژه با حداقل امکانات و بدون ساختارهای پیچیده اداری آغاز شد، اما امروز به مجموعه‌ای منسجم از نیروهای باتجربه و جوان تبدیل شده است.

وی مدیریت فاضلاب و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در نوار ساحلی را از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه دانست و افزود: یکی از چالش‌های اساسی سواحل جنوبی کشور، موضوع فاضلاب شهری بود که با اجرای این طرح، گام‌های مؤثری برای رفع آن برداشته شده و در آینده نزدیک شاهد بهبود محسوس شرایط زیست‌محیطی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با تأکید بر اهمیت کیفیت اجرا گفت: کیفیت برای ما یک شعار نیست و حساسیت مجموعه مجری نسبت به استانداردها حتی بیش از نهادهای ناظر است، چرا که هرگونه نقص، پیش از همه متوجه خود مجریان پروژه خواهد بود.

شجاعی در پایان با قدردانی از همراهی همکاران، بانک‌ها و سهامداران صنعتی خاطرنشان کرد: ادامه و تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص به‌موقع ارز است و در صورت تحقق این امر، این طرح می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بندرعباس و ایجاد زیرساختی ماندگار برای آینده منطقه ایفا کند.

