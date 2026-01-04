خبرگزاری کار ایران
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد هرمزگان شد

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد هرمزگان شد
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفری یک‌روزه به استان هرمزگان، باهدف ارزیابی ظرفیت‌ها و تقویت نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد منطقه، از طرح‌های شاخص بازدید و یک پروژه کلیدی را افتتاح می‌کند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز (یکشنبه) در سفری یک‌روزه به‌منظور بازدید از طرح‌های شاخص و افتتاح یک پروژه کلیدی بخش تعاون، دقایقی پیش وارد استان هرمزگان شد.

 این سفر باهدف ارزیابی میدانی ظرفیت‌ها، بررسی آخرین وضعیت تعاونی‌های استان و تقویت نقش‌آفرینی بخش تعاون در اقتصاد منطقه صورت می‌گیرد.
 
 برنامه کاری وی شامل دیدار با مقامات ارشد اجرایی استان، افتتاح یک پروژه بزرگ مسکونی تعاونی و همچنین بازدید از تعاونی‌های پیشرو در حوزه‌های اقتصاد دریا محور شامل حمل‌ونقل و گردشگری دریایی و بازدید از طرح‌های موفق در زمینه توزیع کالا و خدمات خواهد بود.
 
 انتظار می‌رود این سفر به اتخاذ تصمیمات مؤثر در راستای رفع چالش‌ها و تسریع در روند توسعه پایدار و اشتغال‌زایی از طریق تقویت تعاونی‌ها منجر شود.
 استان هرمزگان به دلیل موقعیت راهبُردی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف، نقش مهمی در اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش تعاون ایفا می‌کند.
 
 گزارش‌ها نشان می‌دهد در استان هرمزگان حدود سه هزار تعاونی فعال وجود دارد که در ۱۴ رشته مختلف از جمله مصرف، مرزنشینی، صیادی، کشاورزی، خدماتی و حمل‌ونقل حدود یک میلیون نفر از خدمات آن‌ها بهره‌مندند و برای حدود ۸۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند.
 
اقتصاد دریا محور از جمله اولویت‌های توسعه در هرمزگان است که با بهره‌مندی از ۴۰ درصد ظرفیت اقتصاد دریایی کشور، سهم ۴۹ درصدی از صید و رتبه نخست صادرات محصولات شیلاتی، نقش کلیدی در امنیت غذایی و تأمین پروتئین دریایی کشور دارد و فعالیت بیش از ۸۰ درصد صید آبزیان توسط ۸۴ تعاونی و اتحادیه صیادی در استان، گواه این اهمیت است.
