خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف زنجیره‌ای در قزوین 19 مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در قزوین 19 مصدوم داشت
کد خبر : 1737256
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قزوین–زنجان 19 مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از قزوین، حبیب درگاهی در این رابطه گفت: ساعت 08:26 صبح امروز وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر 31 آزادراه قزوین–زنجان (لاین شمالی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی اضافه کرد: این حادثه با برخورد 19 دستگاه خودروی سواری، 3 دستگاه تریلی، یک دستگاه مینی‌بوس و واژگونی یک دستگاه اتوبوس رخ داد که در پی آن 19 نفر دچار مصدومیت شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: پس از حضور نیروهای امدادی در محل حادثه، اقدامات اولیه امدادی انجام و یک مصدوم توسط عوامل جمعیت هلال‌احمر و 18 مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی