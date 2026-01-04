به گزارش ایلنا از قزوین، حبیب درگاهی در این رابطه گفت: ساعت 08:26 صبح امروز وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر 31 آزادراه قزوین–زنجان (لاین شمالی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی اضافه کرد: این حادثه با برخورد 19 دستگاه خودروی سواری، 3 دستگاه تریلی، یک دستگاه مینی‌بوس و واژگونی یک دستگاه اتوبوس رخ داد که در پی آن 19 نفر دچار مصدومیت شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: پس از حضور نیروهای امدادی در محل حادثه، اقدامات اولیه امدادی انجام و یک مصدوم توسط عوامل جمعیت هلال‌احمر و 18 مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

