به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با بیان اینکه ثانیه‌ها در حوادث آتش‌سوزی تعیین‌کننده‌اند، اظهار کرد: رعایت چند اصل ساده ایمنی می‌تواند در بحرانی‌ترین لحظات، از بروز خسارات جانی جبران‌ناپذیر جلوگیری کند و امنیت خانواده‌ها را افزایش دهد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به ضرورت شناخت مسیرهای خروج اضطراری گفت: شهروندان باید راه‌های امن خروج از منزل را به تمام اعضای خانواده آموزش داده و در نخستین لحظه وقوع حادثه با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

وی گفت: داشتن کپسول آتش‌نشانی در منزل و آشنایی با نحوه استفاده از آن را یک ضرورت جدی و مسئولانه عنوان کرد.

خوشگرد با تأکید بر اینکه دود خطرناک‌تر از شعله آتش است، افزود: هنگام عبور از میان دود، پوشاندن دهان و بینی با پارچه مرطوب، حرکت خمیده و خودداری از باز کردن درهای داغ اهمیت بالایی دارد. در صورت مسدود بودن مسیر خروج، استفاده از پنجره یا بالکن برای درخواست کمک و ماندن در فضای امن‌تر توصیه می‌شود.

وی در پایان با هشدار نسبت به بازگشت به محل حادثه تصریح کرد: پس از خروج، هرگز نباید برای برداشتن وسایل یا نجات فردی بدون حضور نیروهای تخصصی دوباره وارد ساختمان شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: ایمنی اتفاقی نیست؛ نتیجه آگاهی، آموزش و آمادگی است و آتش‌نشانی کرج همواره در کنار شهروندان خواهد بود.

