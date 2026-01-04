خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس:

خانه‌مسافرها و تورهای غیرقانونی به هتلداران ضربه می‌زنند

کد خبر : 1737174
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی فارس با تأکید بر به‌حق بودن مطالبات جامعه هتلداران، گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی در کنار هتلداران قرار دارد و با بررسی داده‌ها و ارائه راهکارهای عملی، فرآیند تسهیل‌گری و حل مشکلات این بخش را دنبال می‌کند.

به‌ گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیان نژاد در نشست با جامعه هتلداران استان، با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه اظهار کرد: مواردی که از سوی جامعه هتلداران مطرح شد، کاملاً به‌جا و قابل دفاع است و ما به‌عنوان بخش دولتی، به‌صورت مشخص در کنار شما قرار داریم تا فرآیند تسهیل‌گری را پیش ببریم.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: جامعه هتلداران استان از افراد باتجربه، راه‌بلد و دارای راهکارهای مناسب تشکیل شده و بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه با هم‌فکری و مشارکت خود فعالان صنعت قابل حل است.

زاهدیان نژاد با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری تصریح کرد: پیشنهاد ما برگزاری جلسات تخصصی با جامعه هتلداران است تا با تدوین یک برنامه مدون در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، مسائل قابل حل در سطح صنف، دستگاه‌های اجرایی و سطوح بالاتر به‌صورت تفکیک‌شده بررسی و پیگیری شود. هدف ما این است که تا پایان سال، خروجی مشخص و قابل ارزیابی از این جلسات داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازم است مسائل، راهکارها و پیشنهادها به‌صورت شفاف مطرح شود، چراکه برخی از مشکلات، با تصمیم‌گیری درون‌صنفی توسط خود جامعه هتلداران نیز قابل رفع است  به‌عنوان نمونه، در حوزه حمل‌ونقل هوایی، نیازمند برگزاری جلسات تخصصی و تعریف راهکارهای عملی هستیم.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به تجربه سایر استان‌ها گفت: برخی استان‌ها در برگزاری رویدادهای گردشگری عملکرد موفق‌تری داشته‌اند و می‌توان از این تجارب استفاده کرد. همچنین آموزش، نقش بسیار مهمی در جذب میهمان و مسافر دارد و اداره‌کل میراث فرهنگی در حوزه آموزش و سایر بخش‌های مرتبط، از جامعه هتلداران حمایت خواهد کرد.

زاهدیان نژاد خاطرنشان کرد: زمانی که وضعیت جامعه هتلداران بهبود پیدا کند، بازار گردشگری نیز رونق خواهد گرفت. باید به‌درستی مشخص کنیم که چه نوع مسافر و چه گروه هدفی را دنبال می‌کنیم و متناسب با آن، برنامه‌ریزی و بازاریابی انجام دهیم.

وی با انتقاد از گسترش فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه اقامت گفت: صدور مجوز برای خانه‌مسافرها و فعالیت تورهای غیرقانونی و بدون مجوز، آسیب جدی به صنعت گردشگری و جامعه هتلداران وارد کرده است. وجود این حجم از مسافر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان است، اما خلأ اصلی در شیوه جذب، ساماندهی و بازاریابی است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان تأکید کرد: ما به‌صورت کامل در کنار جامعه هتلداران هستیم و امیدواریم بتوانیم با تدوین یک برنامه یک‌ساله و با توجه به فرآیندهای سازمان برنامه و بودجه، مطالبات و مشکلات این صنف را به‌صورت منسجم به وزیر میراث فرهنگی منتقل کرده و راهکارهای اجرایی ارائه دهیم. مسافر، مسافر است؛ فارغ از کشور مبدأ، مهم حضور گردشگر و میزان هزینه‌کرد او در مقصد است.

