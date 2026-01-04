خبرگزاری کار ایران
توضیح شورای شهر شیراز درباره برگزار نشدن جلسه علنی امروز

شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد جلسه صحن علنی امروز ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ به دلیل محدود بودن دستور کارها تشکیل نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، این شورا در اطلاعیه‌ای که در پی مطالب منتشرشده در فضای مجازی صادر کرد، تأکید کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی، برگزاری جلسات صحن علنی الزامی به صورت هفتگی ندارد و پیش‌بینی آن هر دو هفته یک‌بار است.

در این اطلاعیه آمده است: تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری جلسات با در نظر گرفتن کارآمدی، نظم در رسیدگی به موضوعات و تأمین منافع عمومی و مصالح مردم انجام می‌شود تا مسائل با دقت و کیفیت مناسب بررسی شود.

شورای شهر شیراز همچنین خاطرنشان کرد که سایر فعالیت‌های شورا از جمله تشکیل کمیسیون‌ها و امور نظارتی مطابق معمول ادامه دارد.

 

