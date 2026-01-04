توضیح شورای شهر شیراز درباره برگزار نشدن جلسه علنی امروز

به گزارش ایلنا، این شورا در اطلاعیه‌ای که در پی مطالب منتشرشده در فضای مجازی صادر کرد، تأکید کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی، برگزاری جلسات صحن علنی الزامی به صورت هفتگی ندارد و پیش‌بینی آن هر دو هفته یک‌بار است.

در این اطلاعیه آمده است: تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری جلسات با در نظر گرفتن کارآمدی، نظم در رسیدگی به موضوعات و تأمین منافع عمومی و مصالح مردم انجام می‌شود تا مسائل با دقت و کیفیت مناسب بررسی شود.

شورای شهر شیراز همچنین خاطرنشان کرد که سایر فعالیت‌های شورا از جمله تشکیل کمیسیون‌ها و امور نظارتی مطابق معمول ادامه دارد.

