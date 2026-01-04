خبرگزاری کار ایران
هنرمند مازندرانی برگزیده رویداد بین‌المللی صنایع‌دستی شد

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت: سید رضا موسوی، هنرمند رشته لاک‌تراشی مازندران، با ارائه یک اثر فاخر لاک‌تراشی، موفق به کسب عنوان برگزیده در یک رویداد معتبر بین‌المللی صنایع‌دستی شد.

به گزارش ایلنا، عاطفه شعبانی یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ با اشاره به انتخاب یک اثر فاخر لاکتراشی سید رضا موسوی، هنرمند رشته لاک‌تراشی ساکن روستای وارَمی از توابع شهرستان میاندرود استان مازندران به‌عنوان هنرمند برگزیده در یک رویداد معتبر بین‌المللی صنایع‌دستی گفت: این رویداد بین‌المللی هرساله باهدف شناسایی و تقدیر از برترین هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در سطح جهانی برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران این رویداد را ازجمله برنامه‌های شاخص در معرفی آثار اصیل، خلاقانه مبتنی بر هویت فرهنگی ملت‌ها برشمرد و اظهار کرد: اثر ارائه‌شده توسط این هنرمند مازندرانی با بهره‌گیری از چوب بومی، استفاده از تکنیک‌های اصیل لاک‌تراشی و رویکردی نوآورانه در طراحی و کاربرد، توانست نظر هیئت‌داوران بین‌المللی را جلب کند و نمونه‌ای موفق از پیوند میراث هنری بومی با نیازها و سلیقه معاصر باشد.

وی افزود: کسب این افتخار جهانی نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی مازندران و جایگاه ارزشمند هنرهای سنتی این استان در عرصه‌های بین‌المللی است و می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشتر رشته لاک‌تراشی، توسعه بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد هنر در مناطق روستایی ایفا کند.

شعبانی تصریح کرد: این رویداد با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان و با داوری متخصصان برجسته حوزه صنایع‌دستی برگزار می‌شود و دریافت این جایزه، مهر تأییدی بر کیفیت، اصالت و خلاقیت آثار هنرمندان منتخب به شمار می‌آید.

