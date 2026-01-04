پایان ۱۷ سال انتظار؛ پل سهراه جویبار ساری زیر بار ترافیک رفت
پس از ۱۷ سال چشمانتظاری مردم ساری، پل سهراه جویبار با نام امام علی (ع) روز یکشنبه افتتاح شد و زیر بار ترافیک رفت؛ پروژهای که بهعنوان یکی از مهمترین گرهگشاییهای ترافیکی مرکز مازندران شناخته میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پل سهراه جویبار ساری روز یکشنبه همزمان با سالروز ولادت امام علی (ع) پس از ۱۷ سال چشمانتظاری مردم به بهرهبرداری رسید و زیر بار ترافیک رفت. این پل که به نام «امام علی (ع)» مزین شده است، یکی از مهمترین پروژههای عمرانی مرکز مازندران به شمار میرود.
این پل با هدف کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی شهر ساری ساخته شدو عملیات اجرایی آن سالها به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، اما در دولت چهاردهم تکمیل آن در اولویت قرار گرفت.
افتتاح پل سهراه جویبار ساری نهتنها پایان یک انتظار طولانی برای مردم بود، بلکه نقطه عطفی در بهبود زیرساختهای شهری و کاهش مشکلات ترافیکی مرکز مازندران محسوب میشود.
پل امام علی(ع) سهراهی جویبار با طول عرشه ۷۰۰ متر و طول کلی حدود یکهزار و ۱۰۰ متر، یکی از بزرگترین پلهای استان مازندران به شمار میرود که از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴، با حضور رؤسای پلیس راه استان و شهرستان، شهرداری ساری و استقبال مردمی بهصورت رسمی گشایش یافت.