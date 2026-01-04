خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان ۱۷ سال انتظار؛ پل سه‌راه جویبار ساری زیر بار ترافیک رفت

پایان ۱۷ سال انتظار؛ پل سه‌راه جویبار ساری زیر بار ترافیک رفت
کد خبر : 1737084
لینک کوتاه کپی شد.

پس از ۱۷ سال چشم‌انتظاری مردم ساری، پل سه‌راه جویبار با نام امام علی (ع) روز یک‌شنبه افتتاح شد و زیر بار ترافیک رفت؛ پروژه‌ای که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گره‌گشایی‌های ترافیکی مرکز مازندران شناخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پل سه‌راه جویبار ساری روز یک‌شنبه هم‌زمان با سالروز ولادت امام علی (ع) پس از ۱۷ سال چشم‌انتظاری مردم به بهره‌برداری رسید و زیر بار ترافیک رفت. این پل که به نام «امام علی (ع)» مزین شده است، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی مرکز مازندران به شمار می‌رود.

این پل با هدف کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی شهر ساری ساخته شدو عملیات اجرایی آن سال‌ها به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، اما در دولت چهاردهم تکمیل آن در اولویت قرار گرفت.

افتتاح پل سه‌راه جویبار ساری نه‌تنها پایان یک انتظار طولانی برای مردم بود، بلکه نقطه عطفی در بهبود زیرساخت‌های شهری و کاهش مشکلات ترافیکی مرکز مازندران محسوب می‌شود.

پل امام علی(ع) سه‌راهی جویبار با طول عرشه ۷۰۰ متر و طول کلی حدود یک‌هزار و ۱۰۰ متر، یکی از بزرگ‌ترین پل‌های استان مازندران به شمار می‌رود که از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور رؤسای پلیس راه استان و شهرستان، شهرداری ساری و استقبال مردمی به‌صورت رسمی گشایش یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی