خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زنجان سردترین مرکز استان کشور شد

زنجان سردترین مرکز استان کشور شد
کد خبر : 1737073
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای منفی ۹ درجه سانتیگراد به عنوان سردترین مرکز استان کشور ثبت شد.

به گزارش ایلنا، الهام نجفی روز یکشنبه افزود: هم اکنون دمای شهر زنجان منفی چهار درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه کاهش دارد.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز تا پایان هفته جاری شاهد شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمان صاف تا قسمتی ابری در استان خواهیم بود.

نجفی اظهار داشت: برای روزهای پیش رو سرعت وزش باد قابل ملاحظه نخواهد بود و بارندگی نیز برای استان پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز طی روزهای آینده دمای هوا به تدریج در اغلب مناطق استان افزایشی خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان خاطر نشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته چورزق طارم با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و خیرآباد با دمای منفی ۱۳ درجه به ترتیب گرمترین و سردترین ایستگاههای هواشناسی استان بود.

به گفته وی، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در مدت یاد شده بین منفی ۹ و هفت درجه بالای صفر بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روز و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، کارشناسان حرفه‌ای مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی