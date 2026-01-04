زنجان سردترین مرکز استان کشور شد

به گزارش ایلنا، الهام نجفی روز یکشنبه افزود: هم اکنون دمای شهر زنجان منفی چهار درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه کاهش دارد.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز تا پایان هفته جاری شاهد شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمان صاف تا قسمتی ابری در استان خواهیم بود.

نجفی اظهار داشت: برای روزهای پیش رو سرعت وزش باد قابل ملاحظه نخواهد بود و بارندگی نیز برای استان پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز طی روزهای آینده دمای هوا به تدریج در اغلب مناطق استان افزایشی خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان خاطر نشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته چورزق طارم با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و خیرآباد با دمای منفی ۱۳ درجه به ترتیب گرمترین و سردترین ایستگاههای هواشناسی استان بود.

به گفته وی، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در مدت یاد شده بین منفی ۹ و هفت درجه بالای صفر بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روز و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، کارشناسان حرفه‌ای مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

