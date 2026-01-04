خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مه در جاده‌های خراسان رضوی دید رانندگان را محدود کرد

مه در جاده‌های خراسان رضوی دید رانندگان را محدود کرد
کد خبر : 1737069
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: مه غلیظ صبح امروز یکشنبه دید افقی رانندگان در جاده‌های اصلی و فرعی بویژه در نیمه شمالی استان را محدود کرده است.

به گزارش ایلنا، یوسف بنی‌اسدی روز یکشنبه افزود: وقوع مه غلیط هم اکنون دید افقی و تردد در جاده‌های کلات و طرقبه شاندیز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: دید افقی رانندگان در آزادراه مشهد - باغچه و جاده‌های قوچان- چناران، درگز- قوچان، فریمان- مشهد، باغچه- تربت حیدریه، باغچه - نیشابور، مشهد - کلات و تربت‌جام - صالح نیز محدود شده است.

به گزارش ایلنا، خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۵۴۵ کیلومتر از راه های خراسان رضوی در گردنه‌ جاده های شهری، ۵۷۴ کیلومتر آن مربوط به گردنه‌های روستایی و ۵۸۶ کیلومتر مربوط به مناطق کولاک‌گیر و مه‌گیر است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی