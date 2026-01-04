به گزارش ایلنا، یوسف بنی‌اسدی روز یکشنبه افزود: وقوع مه غلیط هم اکنون دید افقی و تردد در جاده‌های کلات و طرقبه شاندیز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: دید افقی رانندگان در آزادراه مشهد - باغچه و جاده‌های قوچان- چناران، درگز- قوچان، فریمان- مشهد، باغچه- تربت حیدریه، باغچه - نیشابور، مشهد - کلات و تربت‌جام - صالح نیز محدود شده است.

به گزارش ایلنا، خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۵۴۵ کیلومتر از راه های خراسان رضوی در گردنه‌ جاده های شهری، ۵۷۴ کیلومتر آن مربوط به گردنه‌های روستایی و ۵۸۶ کیلومتر مربوط به مناطق کولاک‌گیر و مه‌گیر است.

