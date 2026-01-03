روند کاهشی دمای هوا در استان مرکزی تا پایان هفته جاری

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به نفوذ این سامانه بارشی در نواحی مختلف کشور و استان اشاره داشته و افزود: اگر چه عمده فعالیت‌های سامانه بارش جدید نواحی شمال‌غرب کشور، مناطق غرب، شمال‌غرب و شمال را دربرمی‌گیرد، اما استان مرکزی را نیز با شدت کمتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: بر این اساس، با نفوذ تدریجی این سامانه، افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌ویژه در مناطق غربی و جنوب‌غربی استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود. همچنین احتمال وقوع بارش‌های پراکنده برف و باران در برخی نواحی غربی و شمالی استان وجود دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی به احتمال بارش در استان اشاره کرده و اظهار داشت: طبق این گزارش، فعالیت بارشی سامانه در بازه زمانی روز شنبه 13 دی ماه تقویت شده و احتمال بارش در تمامی مناطق استان مرکزی دور از انتظار نیست.

مرادی به حجم بارش‌هایی که پیش رو است اشاره داشته و تصریح کرد: هرچند میزان بارش‌ها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما تشدید موقت بارش‌ها در برخی مناطق، به ویژه نیمه شمالی استان، می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها شود.

وی به کاهش دمای هوا در استان اشاره کرده و بیان داشت: پس از عبور این سامانه و با نفوذ هوای سرد از عرض‌های شمالی، از شنبه شب 13 دی ماه روند کاهش دما در استان مرکزی آغاز خواهد شد و سرمای هوا، به خصوص در ساعات شبانه، تا اواخر هفته تداوم می‌یابد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی تأکید کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، از روز یکشنبه 14 دی ماه تا پایان هفته آینده جاری، جو استان مرکزی پایدار بوده و پدیده بارشی قابل توجهی برای این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

