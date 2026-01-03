معاون ادارهکل هواشناسی استان خبر داد:
روند کاهشی دمای هوا در استان مرکزی تا پایان هفته جاری
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با بیان اینکه کاهش دما از شنبه شب 13 دی ماه در این استان محسوس است، گفت: بررسی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی جوی نشان میدهد سامانه بارشی جدیدی از نواحی شمالغرب کشور وارد کشور شده است.
به گزارش ایلنا، رضا مرادی به نفوذ این سامانه بارشی در نواحی مختلف کشور و استان اشاره داشته و افزود: اگر چه عمده فعالیتهای سامانه بارش جدید نواحی شمالغرب کشور، مناطق غرب، شمالغرب و شمال را دربرمیگیرد، اما استان مرکزی را نیز با شدت کمتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: بر این اساس، با نفوذ تدریجی این سامانه، افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید بهویژه در مناطق غربی و جنوبغربی استان مرکزی پیشبینی میشود. همچنین احتمال وقوع بارشهای پراکنده برف و باران در برخی نواحی غربی و شمالی استان وجود دارد.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی به احتمال بارش در استان اشاره کرده و اظهار داشت: طبق این گزارش، فعالیت بارشی سامانه در بازه زمانی روز شنبه 13 دی ماه تقویت شده و احتمال بارش در تمامی مناطق استان مرکزی دور از انتظار نیست.
مرادی به حجم بارشهایی که پیش رو است اشاره داشته و تصریح کرد: هرچند میزان بارشها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما تشدید موقت بارشها در برخی مناطق، به ویژه نیمه شمالی استان، میتواند موجب اختلال در تردد جادههای کوهستانی و گردنهها شود.
وی به کاهش دمای هوا در استان اشاره کرده و بیان داشت: پس از عبور این سامانه و با نفوذ هوای سرد از عرضهای شمالی، از شنبه شب 13 دی ماه روند کاهش دما در استان مرکزی آغاز خواهد شد و سرمای هوا، به خصوص در ساعات شبانه، تا اواخر هفته تداوم مییابد.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی تأکید کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، از روز یکشنبه 14 دی ماه تا پایان هفته آینده جاری، جو استان مرکزی پایدار بوده و پدیده بارشی قابل توجهی برای این بازه زمانی پیشبینی نمیشود.