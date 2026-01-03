خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خبر داد:

حادثه در مسجد و گازگرفتگی 30 معتکف در زنجان / مونوکسیدکربن حادثه‌ساز شد

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به وقوع حادثه گازگرفتگی در این استان اشاره کرده و گفت: 30 نفر از معتکفان در یکی از مساجد شهر زنجان دچار گازگرفتگی با مونوکسیدکربن شدند و بلافاصله برای اقدامات درمانی به بیمارستان‌های شهر انتقال یافتند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم خسروشاهی افزود: این حادثه در مسجد موسی‌بن‌جعفر شهرک الهیه به وقوع پیوسته بود و ساعت 3:13 دقیقه بامداد امروز به اورژانس 115 شهر زنجان گزارش شده و بلافاصله 4 آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد. عوامل اورژانس 29 مسموم را به بیمارستان استان منتقل کردند.

وی به چگونگی اعزام مسموم شدگان به مراکز درمانی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از مجموع کل معتکفین دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 19 نفر به بیمارستان آیت‌اله موسوی، 8 نفر به بیمارستان امام حسین و 2 نفر به بیمارستان ولیعصر شهر زنجان منتقل شدند و یک نفر سرپرست هم مراجعه حضوری داشت.

 رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار داشت: در حال حاضر همه مسموم شدگان این حادثه گازگرفتگی به جزء 3 نفر که در بیمارستان ولیعصر زنجان تحت نظر هستند، از بیمارستان و مراکز درمانی ترخیص شده‌اند و در این راستا مشکلی وجود ندارد.

خسروشاهی تصریح کرد: کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش پیش از راه‌اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت است. توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است، چرا که اگر لوله دودکش بخاری سرد باشد دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است.

وی بیان داشت: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری مسمومیت از اهمیت بالایی برخوردار است. بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز مونوکسیدکربن جلوگیری نمی‌کند. داشتن کلاهک مخصوص برای دودکش در پشت بام‌ها برای جلوگیری از خاموشی بخاری و به دنبال آن انتشار گاز بسیار مهم است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تأکید کرد: رنگ شعله بخاری و وسایل پخت و پز باید آبی باشد. چنانچه رنگ شعله قرمز، زرد و یا نارنجی باشد، حتماً نقص در سوخت‌رسانی و کمبود اکسیژن در محیط است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید تعمیر و شود.

