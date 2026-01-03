خبرگزاری کار ایران
هشدار نسبت به بارش برف و کاهش دما در محورهای کوهستانی مازندران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار هواشناسی درباره فعالیت سامانه سرد و بارشی، نسبت به بارش برف و افت محسوس دما در ارتفاعات و محورهای کوهستانی هشدار داد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی روز شنبه با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، بارش برف و کاهش محسوس دما در محورهای کوهستانی و مناطق مرتفع مازندران رخ خواهد داد، اظهار کرد: هم‌استانی‌ها و مسافران از انجام سفرهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند.

وی افزود: مسافرانی که ناچار به تردد در محورهای کوهستانی هستند، باید تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ، لباس گرم و سوخت کافی به همراه داشته باشند و پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان تصریح کرد: نیروهای راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های امدادی در حالت آماده‌باش قرار دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات لازم را به شهروندان و مسافران ارائه خواهند داد.

محمدی از مردم خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از منابع معتبر دنبال کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

