خبرگزاری کار ایران
مهار آتش‌سوزی در تالاب میانکاله

آتش‌سوزی در صیدگاه میان‌قلعه تالاب میانکاله روز جمعه با همکاری نیروهای حفاظتی و صیادان منطقه مهار شد. حدود ۲ هزار مترمربع پوشش گیاهی سازیل در آتش سوخت.

به گزارش ایلنا، رئیس پناهگاه حیات‌وحش میانکاله از وقوع آتش‌سوزی در محدوده غربی صیدگاه میان‌قلعه روز جمعه و مهار سریع آن خبر داد. 

اکبر فدایی با اشاره به همکاری یگان حفاظت شیلات و صیادان منطقه، افزود که آتش‌سوزی در حدود ۲ هزار مترمربع از پوشش گیاهی سازیل رخ داد، اما با اقدامات به‌موقع نیروهای حفاظتی از گسترش آن جلوگیری شد.

فدایی بر اهمیت هوشیاری و همکاری جوامع محلی در پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد و از صیادان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه حریق یا تخلف، به‌سرعت اطلاع‌رسانی کنند.

تالاب میانکاله با ۴۸ هزار هکتار مساحت و به‌عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر و گونه‌های در معرض خطر، از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌طور مستمر تحت پایش و حفاظت قرار دارد.

