امدادرسانی به ۳۲ سرنشین حادثه واژگونی اتوبوس جاده هراز

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در ساعت حدود ۱۳ امروز جمعه با اعلام خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس آمل، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس و ۲ دستگاه آمبولانس هلال به محل حادثه در محور هراز مسیر رینه اعزام شد.

این حادثه در اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس اتفاق افتاد. تیمهای اورژانس پس ورود به صحنه، نسبت به ارزیابی اولیه اقدام کردند و ۳۲نفر به درمانگاه گزنک منتقل شدند.

پس از انجام بررسی های نهایی و اقدامات پیش بیمارستانی اولیه خوشبختانه آسیبهای شدید منجر به بستری نداشتند، ۷مصدوم به بیمارستان ۱۷ شهریورآمل منتقل شدند که اقدامات درمانی تکمیلی برای آنها در این مرکز در حال انجام است. مصدومی با حال وخیم گزارش نشد.

انتهای پیام/