رئیس اورژانس استان خبر داد:
مسمومیت 11 نفر در یک محله شهر کرمان با گاز مونوکسیدکربن
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان به وقوع حادثه گازگرفتگی در شهر کرمان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 11 نفر در یکی از محلههای شهر کرمان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده و روانه بیمارستان شدند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا خادمیپور به تشریح جزئیات امدادرسانی به مصدومان این حادثه اشاره داشته و افزود: در روز جاری گزارش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محله سرآسیاب شهر کرمان توسط مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس 115 کرمان دریافت و بلافاصله 3 تیم فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
وی به رده سنی مسمومشدگان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه گازگرفتگی، 11 نفر شامل 7 مرد و 4 نفر زن با رده سنی 14 تا 38 ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند. این حادثه در منزل مسکونی اتفاق افتاده و علت حادثه نیز از سوی کارشناسان استفاده از زغال در فضای بسته گزارش شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: در این حادثه گزگرفتگی، 5 نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده و 6 نفر نیز به منظور تکمیل خدمات درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان افضلیپور شهر کرمان منتقل شدند.
خادمیپور تصریح کرد: مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو و معروف به قاتل خاموش است و از علائم مسمومیت با این گاز، سردرد، سرگیجه و تهوع است. در صورت ادامه و تماس بیشتر با گاز، علائم شامل استفراغ، سوزش در چشمها، گلو و بینی، اختلال حواس، تشنج و کما است که در نهایت در موارد شدید به مرگ منتهی می شود.