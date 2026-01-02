خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان خبر داد:

مسمومیت 11 نفر در یک محله شهر کرمان با گاز مونوکسیدکربن

مسمومیت 11 نفر در یک محله شهر کرمان با گاز مونوکسیدکربن
کد خبر : 1736622
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان به وقوع حادثه گازگرفتگی در شهر کرمان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 11 نفر در یکی از محله‌های شهر کرمان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده و روانه بیمارستان شدند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا خادمی‌پور به تشریح جزئیات امدادرسانی به مصدومان این حادثه اشاره داشته و افزود: در روز جاری گزارش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محله سرآسیاب شهر کرمان توسط مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس 115 کرمان دریافت و بلافاصله 3 تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به رده سنی مسموم‌شدگان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه گازگرفتگی، 11 نفر شامل 7 مرد و 4 نفر زن با رده سنی 14 تا 38 ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند. این حادثه در منزل مسکونی اتفاق افتاده و علت حادثه نیز از سوی کارشناسان استفاده از زغال در فضای بسته گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: در این حادثه گزگرفتگی، 5 نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده و 6 نفر نیز به منظور تکمیل خدمات درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان افضلی‌پور شهر کرمان منتقل شدند.

خادمی‌پور تصریح کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو و معروف به قاتل خاموش است و از علائم مسمومیت با این گاز، سردرد، سرگیجه و تهوع است. در صورت ادامه و تماس بیشتر با گاز، علائم شامل استفراغ، سوزش در چشم‌ها، گلو و بینی، اختلال حواس، تشنج و کما است که در نهایت در موارد شدید به مرگ منتهی می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی