نجات مصدوم ارتفاعات آبیدر سنندج با تلاش نیروهای اورژانس

به گزارش ایلنا، بابک هدایی به تشریح جزئیات این حادثه و نحوه امدادرسانی به فرد مصدوم شده اشاره داشته و افزود: عصر امروز در پی اعلام سقوط یک نفر در ارتفاعات کوه آبیدر شهرستان سنندج، بلافاصله یک کد مأموریتی کوهستانی از منطقه 4 اورژانس 115 سنندج به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: با وجود شرایط نامساعد جوی و سرمای شدید، کارشناسان اورژانس خود را به مصدوم رساندند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت بالینی، مصدوم را با ایمنی کامل به مرکز درمانی منتقل کردند. فرد مصدوم در بیمارستان تحت درمان است و از خطر مرگ نجات یافت.

