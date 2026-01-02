خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان خبر داد:

نجات مصدوم ارتفاعات آبیدر سنندج با تلاش نیروهای اورژانس

نجات مصدوم ارتفاعات آبیدر سنندج با تلاش نیروهای اورژانس
کد خبر : 1736615
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: نیروهای اورژانس این استان، در روز جاری یک نفر را که در ارتفاعات آبیدر شهرستان سنندج سقوط کرده و مصدوم شده بود، نجات داده و به مرکز درمانی منتقل کردند.

به گزارش ایلنا، بابک هدایی به تشریح جزئیات این حادثه و نحوه امدادرسانی به فرد مصدوم شده اشاره داشته و افزود: عصر امروز در پی اعلام سقوط یک نفر در ارتفاعات کوه آبیدر شهرستان سنندج، بلافاصله یک کد مأموریتی کوهستانی از منطقه 4 اورژانس 115 سنندج به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: با وجود شرایط نامساعد جوی و سرمای شدید، کارشناسان اورژانس خود را به مصدوم رساندند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت بالینی، مصدوم را با ایمنی کامل به مرکز درمانی منتقل کردند. فرد مصدوم در بیمارستان تحت درمان است و از خطر مرگ نجات یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی