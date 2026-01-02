نماینده مجلس عنوان کرد:
اختصاص اعتبارات تسهیلاتی و بلاعوض به کشاورزان خراسان شمالی
نماینده مردم شهرستانهای اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس به اختصاص اعتبارات تسهیلاتی و بلاعوض به کشاورزان اشاره کرده و گفت: با اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار به صورت تسهیلات و پرداخت بلاعوض 20 میلیون ریالی به هر خانوار، کشاورزان منطقه به سهامداران آیندهدار صندوق توسعه کشاورزی تبدیل میشوند.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی افزود: بر اساس توافقات انجام شده با صندوق مادر توسعه کشاورزی، برای هر خانوار بهرهبردار مبلغ 20 میلیون ریال به صورت بلاعوض اختصاص داده میشود و باقی سهام توسط خود کشاورزان تامین خواهد شد. منافع حاصل از صندوق به طور مستقیم به 15 هزار خانوار کشاورز بازخواهد گشت.
وی به آغاز طرح مردمی صندوق توسعه کشاورزی در سطح کشور اشاره کرده و ادامه داد: این صندوق اکنون با 500 عضو فعال، فعالیت خود را آغاز کرده است. به زودی با تخصیص اعتبارات لازم، زمینه مشارکت 15 هزار خانوار بهرهبردار بخش کشاورزی در شهرستانهای اسفراین و بام و صفیآباد منطقه فراهم خواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای اسفراین و بام و صفیآباد در مجلس به نخستین سرمایهگذاری صندوق توسعه کشاورزی در حوزه ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی با سهام اولیه، نخستین اقدام صندوق توسعه کشاورزی در حوزه سرمایهگذاری خواهد بود.
قوامی به مهمترین اهدافی که صندوق توسعه کشاورزی در حوزه سرمایهگذاریهای نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای پاک پیگیری میکند اشاره داشته و تصریح کرد: این طرح با هدف رفع ناترازی انرژی در بخش کشاورزی، جلوگیری از خاموشی چاههای کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار برای بهرهبرداران تدوین شده است.
وی به موضوع ثبتنام کشاورزان و بهرهبرداران در راستای سهام اولیه صندوق توسعه کشاورزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: ثبتنام کشاورزان و بهرهبرداران در قالب سهام اولیه صندوق توسعه کشاورزی به زودی آغاز خواهد شد تا این طرح مردمی به نقطه عطف تازهای در مسیر توسعه پایدار کشاورزی منطقه تبدیل شود.