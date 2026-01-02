به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی از عصر امروز جمعه تا عصرفردا با گذر یک سامانه بارشی از سطح منطقه و همچنین نفوذ زبانه‌های پرفشار به همراه تغییر جهت جریانات به سمت شمال، کاهش محسوس دمای احساسی، به ویژه در نیمه شمالی استان اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: در این بازه زمانی، بارش باران و برف در برنامه آب‌وهوایی استان قرار دارد و بارش‌ها در مناطق کوهستانی و سردسیر استان قطعا به صورت برف همراه با وزش باد و پدیده کولاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: با توجه به شدت وزش باد، پیش‌بینی شده همراه با بارش برف، رانندگان به ویژه در مسیرهای کوهستانی و برف‌گیر نیمه شمالی استان باید احتیاط لازم را در تردد داشته باشند. .