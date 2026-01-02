خبرگزاری کار ایران
حریق خودروها در پارکینگ مجتمع مسکونی منطقه کیانمهر؛ ۶۵ نفر از ساکنان توسط آتش نشانان نجات یافتند

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از حریق دو دستگاه خودرو داخل پارکینگ یک مجتمع مسکونی در کیانمهر کرج خبر داد و گفت: با عملیات به موقع ضمن نجات ۶۵ نفر از ساکنان مجتمع از سرایت آتش به دیگر خودروهای این پارکینگ جلوگیری و حریق اطفا شد.

به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به حادثه حریق خودرو در پارکینگ، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از حریق دو دستگاه خودرو داخل پارکینگ یک مجتمع مسکونی به آدرس کیانمهر،خیابان نماز غربی مطلع شدیم که با حضور به موقع آتش نشانان حریق اطفاء و از سرایت حریق به دیگر نقاط جلوگیری شد و در پایان نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: کانون آتش‌سوزی در پارکینگ مشترک و یکپارچه چهار بلوک مسکونی این مجتمع شکل گرفت و بر اثر این حریق، دو دستگاه خودروی پارک‌شده دچار آتش سوزی شد. خوشبختانه با واکنش سریع نیروهای آتش‌نشانی، آتش مهار و از گسترش آن به دیگر خودروها و بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

وی گفت: به دلیل انتشار شدید دود به طبقات، عملیات تخلیه اضطراری ساکنان در دستور کار قرار گرفت که طی آن ۶۵ نفر از ساکنان مجتمع با هدایت و کمک آتش‌نشانان به نقاط ایمن منتقل شدند.

خوشگرد افزود: برای اطفاء و امداد رسانی به این حادثه، ۱۵ نفر نیروی عملیاتی به انضمام ۵ دستگاه خودرو امدادی‌ از ۳ایستگاه های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

انتهای پیام/
