خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری سه حفار غیرمجاز در بندپی بابل

دستگیری سه حفار غیرمجاز در بندپی بابل
کد خبر : 1736486
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی بابل از دستگیری سه نفر حفار غیرمجاز در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، میثم اکبری افزود: حسب دستور قضایی و در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، ضابطین قضایی موفق شدند سه متهم را که طی چند ماه گذشته به‌صورت غیرقانونی اقدام به حفاری می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی ادامه داد: در این عملیات، متهمان به همراه ادوات و ابزار حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و با توجه به اینکه افراد مذکور از اهالی شهرهای همجوار بوده‌اند، برای آنان پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی