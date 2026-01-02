دستگیری سه حفار غیرمجاز در بندپی بابل

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، میثم اکبری افزود: حسب دستور قضایی و در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، ضابطین قضایی موفق شدند سه متهم را که طی چند ماه گذشته به‌صورت غیرقانونی اقدام به حفاری می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی ادامه داد: در این عملیات، متهمان به همراه ادوات و ابزار حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و با توجه به اینکه افراد مذکور از اهالی شهرهای همجوار بوده‌اند، برای آنان پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

