دستگیری سه حفار غیرمجاز در بندپی بابل
رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی بابل از دستگیری سه نفر حفار غیرمجاز در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، میثم اکبری افزود: حسب دستور قضایی و در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با حفاریهای غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، ضابطین قضایی موفق شدند سه متهم را که طی چند ماه گذشته بهصورت غیرقانونی اقدام به حفاری میکردند، شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی ادامه داد: در این عملیات، متهمان به همراه ادوات و ابزار حفاری غیرمجاز دستگیر شدند و با توجه به اینکه افراد مذکور از اهالی شهرهای همجوار بودهاند، برای آنان پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
اکبری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وظیفهای همگانی است و با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.