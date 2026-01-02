قاتل مرد روستایی در نکا دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان نکا از دستگیری قاتل مرد دامدار روستایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ مجتبی راستخدیو روز جمعه اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در حوزه پاسگاه انتظامی استخرپشت، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی و عوامل این پاسگاه در صحنه حاضر شدند و با هماهنگی قضایی اقدامات تخصصی را آغاز کردند.
وی افزود: بررسیهای کارشناسانه محل وقوع جرم و محیط پیرامون آن نشان داد صدمات وارده به متوفی ناشی از ارتکاب بزه قتل بوده و فرضیه قتل تقویت شد.
فرمانده انتظامی نکا گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل را شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.
راستخدیو افزود: متهم در بازجوییها و پس از مواجهه با مستندات و ادله ارائهشده، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.
وی گفت: قاتل با دستور قضایی روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.