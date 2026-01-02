قاتل مرد روستایی در نکا دستگیر شد

به گزارش ایلنا، از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ مجتبی راست‌خدیو روز جمعه اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در حوزه پاسگاه انتظامی استخرپشت، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی و عوامل این پاسگاه در صحنه حاضر شدند و با هماهنگی قضایی اقدامات تخصصی را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسانه محل وقوع جرم و محیط پیرامون آن نشان داد صدمات وارده به متوفی ناشی از ارتکاب بزه قتل بوده و فرضیه قتل تقویت شد.

فرمانده انتظامی نکا گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل را شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.

راست‌خدیو افزود: متهم در بازجویی‌ها و پس از مواجهه با مستندات و ادله ارائه‌شده، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی گفت: قاتل با دستور قضایی روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

