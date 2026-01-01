استاندار گیلان:
اقتصاد دیجیتال، مسیر نوین توسعه و اشتغال پایدار در گیلان است
استاندار گیلان با تأکید بر توانمندیهای علمی، دانشگاهی و موقعیت جغرافیایی این استان گفت: گیلان با برخورداری از سرمایه انسانی توانمند و شرایط مناسب، بستری مطلوب برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس ظهر امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر توانمندیهای علمی، دانشگاهی و موقعیت جغرافیایی استان، گفت: گیلان بستری مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است.
وی با اشاره به پرتاب و حضور سه ماهواره ایرانی در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین، اظهار کرد: این دستاوردها نشاندهنده اوج توانمندی فناورانه کشور در حوزه فضایی است و با وجود دشمنیها و تحریمهای ۴۸ ساله، موجب افتخار و امیدآفرینی برای مردم ایران شده است.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه این استان با وجود محدودیتهای جغرافیایی و وسعت کم، از ظرفیتهای علمی برجستهای برخوردار است، افزود: حضور نخبگان علمی برجسته، استادان تراز اول دانشگاهی و رتبههای برتر کنکور در سالهای اخیر، نشاندهنده سرمایه انسانی ارزشمند گیلان است که میتواند موتور محرک توسعه فناورانه استان باشد.
حقشناس با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نقش گیلان در جذب سرمایهگذار، بیان کرد: موقعیت جغرافیایی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب، دسترسی آسان به تهران و هزینههای معقول زندگی، این استان را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی تبدیل کرده است؛ ایجاد دیتاسنترها و توسعه اقتصاد دیجیتال در گیلان میتواند به بومیسازی فناوری و ایجاد اشتغال پایدار برای دانشجویان و متخصصان استان منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاهی گیلان تصریح کرد: وجود بیش از ۸۰ هزار دانشجو در رشتههای مختلف و برخورداری از رشتهها و دانشگاههای شاخص، زمینه لازم برای توسعه نوآوری و فناوری را فراهم کرده و این ظرفیت میتواند رشت و گیلان را به یکی از کانونهای اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل کند.
استاندار گیلان در پایان با قدردانی از نگاه حمایتی وزارت ارتباطات، گفت: امیدواریم با تداوم حمایتها و توجه به استعدادهای بومی، سهم گیلان در توسعه علمی و اقتصادی کشور بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات افزایش یابد.
گفتنی است؛ در این جلسه، تفاهمنامه همکاری در راستای تأسیس پژوهشکده هوا و فضا به امضا رسید.