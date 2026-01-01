وزیر ارتباطات در رشت:
توسعه ارتباطات، پیشران پیشرفت کشور است/هوشمندسازی 60 مدرسه در گیلان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش حیاتی ارتباطات در همه حوزهها گفت: امروز توسعه و توجه ویژه به بخش ارتباطات برای پیشرفت کشور امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
به گزارش ایلنا از رشت، سید ستار هاشمی ظهر امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در استانداری اظهار کرد: پرتاب موفق سه ماهواره «پایا»، «کوثر» و «ظفر» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها، نشاندهنده توان علمی کشور و حاصل تخصص، همافزایی و کار تیمی منسجم است که افتخاری ملی به شمار میرود.
وی با اشاره به حمله سایبری پیچیده اخیر به اپراتورهای ارتباطی افزود: این حمله در دو مرحله، خارج از کشور و داخل کشور، با تکیه بر ظرفیتهای بومی مدیریت شد که بیانگر تداوم چرخه تولید دانشبنیان و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات علیرغم تحریمهای ظالمانه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پایش زمینی را یکی از کارکردهای مهم ماهوارههای سنجشی دانست و گفت: در استانهای شمالی از جمله گیلان، چالشهایی همچون دستاندازی به اراضی ملی و مدیریت منابع زیستمحیطی وجود دارد که بهرهگیری از این فناوریها میتواند نقش مؤثری در پیشگیری و کنترل این معضلات داشته باشد.
هاشمی با اشاره به استقبال استان گیلان از تأسیس پژوهشکده هوا و فضا بیان کرد: همانگونه که گیلان متعلق به همه کشور است، ظرفیتهای وزارت ارتباطات نیز عامالمنفعه بوده و در اختیار همگان قرار دارد تا خروجی این تصمیمات بهطور ملموس در زندگی مردم اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال امروز در جهان بهعنوان یک حوزه رسمی شناخته شده و در برخی کشورها جایگزین اقتصاد سنتی شده است و در مسیر دستیابی ایران به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی، گیلان میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
وزیر ارتباطات، توسعه اقتصاد دیجیتال را مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی و نگاه همافزا دانست و افزود: پوشش روستایی و توسعه فیبر نوری از الزامات این مسیر است و بر اساس ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه، روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید تحت پوشش اینترنت با کیفیت مناسب قرار گیرند.
وی ادامه داد: هدفگذاری وزارت ارتباطات این است که تا پایان برنامه هفتم، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از پوشش اینترنت برخوردار شوند و امکان ارائه خدمات پرسرعت به حدود ۲۰ میلیون خانوار فراهم شود.
هاشمی با اشاره به جمعیت شناور استان گیلان تصریح کرد: وجود این ویژگی جمعیتی، ضرورت طراحی زیرساختها متناسب با نیازها و اقتضائات خاص استان را دوچندان میکند.
وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه توسعه ارتباطات در استان با شتاب خوبی در حال انجام است، گفت: توسعه عدالت آموزشی همواره از تاکیدات رییس جمهور بوده لذا در بحث کیفیت آموزش تمام اپراتورها باید پای کار باشند، هوشمندسازی 60 مدرسه استان با اولویت مدارس شبانه روزی از امروز آغاز میشود.
هاشمی تصریح کرد: بنابراعلام استاندار گیلان مبنی بر آمادگی در حوزه فضایی و استفاده از ظرفیتهای جوانان استان، ما هم آمادگی داریم با هدف مدیریت منابع زیست محیطی، جنگلها و آبها این پایگاه را در استان پایه گذاری کنیم. همانطورکه گیلان متعلق به کل کشور است، وزارت ارتباطات هم نهاد عامالمنفعه بوده و منابعی که در اختیار این ورارتخانه قرار میگیرد بلافاصله در حوزه توسعهای و خدمات در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از هفته دولت سال گذشته تا امروز در استان گیلان شاهد بهره برداری ۳۰۵ پروژه و با حجم ۱.۲ همت هستیم اما ما این مسیر را با قدرت دنبال میکنیم تا بتوانیم تکالیف پیش بینی شده را محقق کنیم.
بر اساس این گزارش، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (پنجشنبه ۱۱ دیماه) در سفری دو روزه با استقبال هادی حقشناس استاندار گیلان وارد استان شد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در جلسه شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان شرکت کرد که در این نشست، تفاهمنامه مشترکی میان استانداری گیلان و پژوهشگاه فضایی کشور به امضا رسید.
همچنین امروز ۳۰۵ پروژه ارتباطی در سطح استان گیلان با حضور وزیر ارتباطات و بهصورت تصویری افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
شرکت در نشست فعالان، نخبگان و دانشگاهیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان گیلان و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به این استان است.