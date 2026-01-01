مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در چاراویماق
نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان چاراویماق باعث مسمومیت دسته جمعی بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق در این باره به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشهای اولیه بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی با حالت تهوع و سرگیجه که از علایم گازگرفتگی بود، به بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق مراجعه کردند.
محمد امجدی افزود:خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده اعلام شد که وضعیت عمومی افراد وخیم نبوده و تمامی این افراد پس از حضور در بیمارستان، انجام معاینات پزشکی لازم و دریافت مراقبتهای اولیه با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.
شهرستان چاراویماق با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است.