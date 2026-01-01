خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در چاراویماق

مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در چاراویماق
کد خبر : 1736306
لینک کوتاه کپی شد.

نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان چاراویماق باعث مسمومیت دسته‌ جمعی بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی،  پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق در این باره به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی با حالت تهوع و سرگیجه که از علایم گازگرفتگی بود، به بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق مراجعه کردند.

محمد امجدی افزود:خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده اعلام شد که وضعیت عمومی افراد وخیم نبوده و تمامی این افراد پس از حضور در بیمارستان، انجام معاینات پزشکی لازم و دریافت مراقبت‌های اولیه با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.

شهرستان چاراویماق با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی