خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار جوی سطح نارنجی در مازندران؛ بارش باران، وزش باد و احتمال تگرگ و برف در ارتفاعات

هشدار جوی سطح نارنجی در مازندران؛ بارش باران، وزش باد و احتمال تگرگ و برف در ارتفاعات
کد خبر : 1736305
لینک کوتاه کپی شد.

هواشناسی مازندران هشدار جوی سطح نارنجی صادر کرد. از جمعه ۱۲ دی تا شنبه ۱۳ دی، بارش باران، وزش باد شدید و برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۹ را صادر کرد. طبق این هشدار، سامانه بارشی جدید از بعدازظهر جمعه ۱۳ دی تا صبح شنبه ۱۳ دی در سراسر استان فعال خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه باعث بارش‌های شدید باران، وزش بادهای موقتی، رعد و برق، کاهش دما و احتمال تگرگ در مناطق پایین‌دست و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

آبگرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها،سیلابی شدن مسیل‌ها و لغزندگی جاده‌ها،اختلال در تردد و کاهش دید افقی،احتمال وقوع صاعقه، ریزش سنگ‌ها، رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان از جمله مخاطرات و اثرات این سامانه جوی است.

 عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل احتمال وقوع سیلاب، پرهیز از تردد غیرضروری در جاده‌ها و محورهای کوهستانی و همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این مدت از جمله توصیه هواشناسی به مردم و مسئولان است.

همچنین هم‌استان‌ی‌ها، محکم کردن سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان در برابر شرایط جوی شدید را در دستور کار خود قرار دهند.

آمادگی برف‌روبی محورهای کوهستانی توسط دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز برای برف‌روبی محورهای کوهستانی آمادگی کامل داشته باشند.

کشاورزان استان نیز تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی نظیر گلخانه‌ها، باغات و دامداری‌ها را انجام دهند.

هواشناسی مازندران از عموم مردم خواسته است تا با توجه به پیش‌بینی‌های جوی، از تردد غیرضروری در سطح استان خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی