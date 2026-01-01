هشدار جوی سطح نارنجی در مازندران؛ بارش باران، وزش باد و احتمال تگرگ و برف در ارتفاعات

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۹ را صادر کرد. طبق این هشدار، سامانه بارشی جدید از بعدازظهر جمعه ۱۳ دی تا صبح شنبه ۱۳ دی در سراسر استان فعال خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه باعث بارش‌های شدید باران، وزش بادهای موقتی، رعد و برق، کاهش دما و احتمال تگرگ در مناطق پایین‌دست و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

آبگرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها،سیلابی شدن مسیل‌ها و لغزندگی جاده‌ها،اختلال در تردد و کاهش دید افقی،احتمال وقوع صاعقه، ریزش سنگ‌ها، رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان از جمله مخاطرات و اثرات این سامانه جوی است.

عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل احتمال وقوع سیلاب، پرهیز از تردد غیرضروری در جاده‌ها و محورهای کوهستانی و همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این مدت از جمله توصیه هواشناسی به مردم و مسئولان است.

همچنین هم‌استان‌ی‌ها، محکم کردن سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان در برابر شرایط جوی شدید را در دستور کار خود قرار دهند.

آمادگی برف‌روبی محورهای کوهستانی توسط دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز برای برف‌روبی محورهای کوهستانی آمادگی کامل داشته باشند.

کشاورزان استان نیز تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی نظیر گلخانه‌ها، باغات و دامداری‌ها را انجام دهند.

هواشناسی مازندران از عموم مردم خواسته است تا با توجه به پیش‌بینی‌های جوی، از تردد غیرضروری در سطح استان خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/