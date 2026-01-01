خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

ناوگان اورژانس هرمزگان تقویت شد؛ ۶ آمبولانس جدید در خدمت مناطق حادثه‌خیز +فیلم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به تحویل ۶ دستگاه آمبولانس جدید به پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این تجهیزات با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و ارتقای پوشش خدمات فوریت‌های پزشکی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، به چرخه خدمت‌رسانی اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پژمان شاهرخی در آیین تحویل ۶ دستگاه آمبولانس به پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ هرمزگان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های امدادی استان اظهار کرد: این رویداد نمادی از ارتقای سطح خدمات سلامت با همت جمعی و اراده حاکمیتی است و پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه و مشروع مردم هرمزگان در حوزه خدمات فوریت‌های پزشکی محسوب می‌شود.

وی افزود: این اقدام بخشی از یک برنامه هدفمند و جامع برای افزایش تاب‌آوری نظام سلامت استان و تضمین ارائه خدمات فوریتی در مناطق مختلف، به‌ویژه نقاط کمتر برخوردار است و این مسیر با اولویت مناطق محروم، به‌صورت پایدار ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشریح شاخص‌های تخصیص آمبولانس‌ها گفت: استقرار این خودروهای امدادی بر اساس معیارهایی از جمله نقاط دارای تأخیر مزمن در خدمات‌رسانی، مناطق دورافتاده، تراکم و پراکندگی جمعیت، حجم مأموریت‌های امدادی، شاخص‌های پوشش خطر و میزان بروز حوادث در هر منطقه انجام شده است.

شاهرخی ادامه داد: بر این اساس، ۶ دستگاه آمبولانس به شش شهرستان استان شامل بشاگرد، سیریک، بندرلنگه، بستک و حاجی‌آباد اختصاص یافته و هر شهرستان یک دستگاه دریافت کرده است.

وی ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان، خیرین سلامت و مسئولان وزارت بهداشت گفت: با دستور ویژه مقام عالی وزارت بهداشت، فرآیند ترخیص و هماهنگی این آمبولانس‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شد و امیدواریم با این حمایت‌ها بتوانیم وعده‌های داده‌شده در حوزه تقویت ناوگان اورژانس استان را محقق کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از تحویل ۷ دستگاه آمبولانس دیگر طی هفته آینده خبر داد و افزود: شهرستان بندرعباس در اولویت مرحله بعدی قرار دارد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال، تعهدات انجام‌شده در زمینه توسعه ناوگان اورژانس به‌طور کامل عملیاتی شود.

به گفته شاهرخی، اعتبار هر دستگاه آمبولانس بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان است که با حمایت دولت و مشارکت خیرین تأمین شده است.

