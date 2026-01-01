استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛
تصمیمات اقتصادی سالهای ۸۳ و ۸۴ سرنوشت کشور را تغییر داد/ ١٢٠ میلیارد دلار منابع داشتیم اما درست هزینه نشد
استاندار خراسانرضوی، در حاشیه افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی دولت، با اشاره به ناترازیهای اقتصادی کشور، علت اصلی آن را نفوذ سیاست در اقتصاد دانست و گفت: در سالهای ۸۳ و ۸۴ اتفاقات عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد که سرنوشت کشور را تغییر داد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه، در رویداد «انرژینو» که همراه با افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی دولت، میز خدمت ستاد نیروگاههای تجدیدپذیر و کارگاه تخصصی برگزار شد، اظهار کرد: بحث مهندسی معکوس در گذشته جدی گرفته شد، اما به مرحله ضرورت نرسید. نصب اولین پنلهای خورشیدی در کمیته امداد در سال ۹۴ اتفاق خوبی بود که بهرهمندی مناسب مددجویان را در پی داشت.
وی با اشاره به دوره نمایندگی خود در مجلس هفتم، افزود: در سالهای ۸۳ و ۸۴ اتفاقات عجیبی رقم خورد که بخش اعظمی از سیاستها و سرنوشت کشور را تغییر داد. یکی از این اتفاقات، نفوذ سیاست در اقتصاد بود که آغازگر داستان ناترازیها شد.
استاندار خراسانرضوی با بیان اینکه در سال ۸۵ منابع مالی زیادی فراهم بود، تاکید کرد: حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در آن سالها فراهم شد، اما بهدرستی هزینه نشد. ما میتوانستیم کارهایی انجام دهیم که کشور را برای همیشه از نظر زیرساختها بینیاز کند، اما متاسفانه نشد.
مظفری با اشاره به انتقال تجربه مجلس به عرصه اجرایی در استان، گفت: اگر در سیستم اجرایی، مردم را محور قرار دهیم و کار را صادقانه و بدون منت پیش ببریم، میتوان پروژههای بزرگی را محقق کرد. نمونه آن، احداث اولین پژوهشکده اخترفیزیک کشور با مشارکت گسترده مردمی و استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته بود.
وی با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه آموزش، خاطرنشان کرد: ورود رئیسجمهور به حوزه مدارس، اقدام درستی بود که منجر به افتتاح ۳۰۱ مدرسه در ابتدای مهر امسال شد.
استاندار خراسانرضوی، دو عامل «ساختار» و «اختیارات» را کلید موفقیت برشمرد و بیان کرد: خوشبختانه ساختار مناسبی در استان شکل گرفته و با واگذاری اختیارات، تجربه موفقی در حال رقم خوردن است؛ مانند مشارکت ۲۳ هزار کشاورز خراسانی در پروژههای درآمدزای کشاورزی.
مظفری با تاکید بر ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: بحث امروز فقط جایگزینی سوختهای فسیلی نیست، بلکه پاسخ به کمبود برق و کاهش آلایندگی است. وزارت نیرو و دولت برای توسعه این زیرساختها کمک خواهند کرد تا بخش خصوصی نیز بتواند به شبکه متصل شود و آینده بهتری برای فرزندانمان رقم بخورد.