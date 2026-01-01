تحقق ۶۰ درصدی تعهدات اشتغال صنعتی در البرز/تأکید بر حمایت عملی از تولید

به گزارش ایلنا از البرز، چهارمین جلسه کارگروه اشتغال استان البرز روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور استاندار البرز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، در استانداری البرز برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اشتغال، تولید و چالش‌های پیش‌روی واحدهای صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حمایت مؤثر از تولید تأکید شد.

محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در این جلسه با اشاره به جایگاه صنعتی استان اظهار کرد: البرز با در اختیار داشتن حدود ۵ درصد از واحدهای صنعتی کشور، رتبه پنجم صنعتی ایران را به خود اختصاص داده و از ظرفیت بالایی در حوزه تولید و اشتغال برخوردار است.

وی با اشاره به ناترازی انرژی و محدودیت‌های ایجادشده برای واحدهای صنعتی گفت: با وجود فشارهای ناشی از محدودیت انرژی، تلاش شد از طریق تأمین و توزیع سوخت جایگزین، فعالیت واحدهای تولیدی تداوم یابد و میزان خسارت‌ها به حداقل برسد. به گفته انصاری، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، استفاده از سوخت جایگزین و ژنراتورها می‌تواند عبور از این مقطع را با سهولت بیشتری همراه کند.

انصاری همچنین به آثار باقی‌مانده از جنگ دوازده‌روزه بر صنعت استان اشاره کرد و افزود: ۲۳ واحد صنعتی در استان شناسایی شدند که بخشی از آن‌ها دچار خسارات مستقیم و بخشی با آسیب‌های غیرمستقیم مواجه بودند و مجموع خسارات برآوردشده این واحدها بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. وی تأکید کرد که موضوع جبران این خسارات همچنان از مسیرهای ملی و استانی با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به ظرفیت شبکه بانکی برای حمایت از تولید اظهار داشت: با وجود اعلام آمادگی بانک‌هایی همچون ملی، سپه و بنیاد برکت و امضای تفاهم‌نامه‌ها، پیگیری‌ها برای ورود مؤثرتر این منابع به بخش صنعت ادامه دارد و هدف، تسریع در اجرای حمایت‌های مالی به‌ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده است.

وی از تلاش خودجوش بسیاری از واحدهای صنعتی برای بازسازی و تداوم تولید قدردانی کرد و گفت: اقدام سریع تولیدکنندگان در بازسازی واحدها نشان‌دهنده تعهد آن‌ها به حفظ اشتغال و استمرار تولید است و دستگاه‌های اجرایی نیز پیگیر حمایت‌های تکمیلی از این واحدها هستند.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که تا پیش از بهمن‌ماه، با همراهی شبکه بانکی، بخشی از پرداخت‌ها عملیاتی شده و فشارهای واردشده بر فعالان صنعتی کاهش یابد.

در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت تحقق اشتغال استان ارائه شد که بر اساس آن، تعهد اشتغال اداره‌کل صمت البرز در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ هزار نفر بوده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر از این میزان در سامانه ملی رصد ثبت شده است که معادل حدود ۶۰ درصد تعهدات اشتغال استان محسوب می‌شود. به گفته مدیرکل صمت البرز، با تداوم پایش میدانی واحدهای تولیدی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند تحقق اشتغال در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

