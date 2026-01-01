خبرگزاری کار ایران
استاندار ایلام:

شتاب در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، موتور توسعه استان است

استاندار ایلام با تأکید بر رویکرد توسعه متوازن شهری و تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام، از تخصیص ۵۹ درصدی اعتبارات سفر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: دولت با تقویت زیرساخت‌ها، جذب اعتبارات ملی و بهره‌گیری از مزیت‌های مرزی و گردشگری، مسیر رشد و اشتغال استان را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی واقع‌بینانه در مدیریت شهری اظهار کرد: تدوین طرح‌های جامع و اسناد توسعه شهری باید مبتنی بر قابلیت اجرا و متناسب با نیازهای واقعی شهرها باشد، به‌ویژه در حوزه کاربری‌های شهری و تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن.

وی با تأکید بر لزوم کاهش زمان تهیه طرح‌های جامع شهری افزود: پیش‌بینی دقیق منابع مالی و اعتبارات، باید به‌عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی راهبردی در شهرستان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار ایلام همچنین صیانت از آثار تاریخی در محدوده و حریم شهرها را ضروری دانست و تصریح کرد: شهر تاریخی دره‌شهر با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی، توانایی تبدیل‌شدن به یک شهر جهانی را دارد و باید در این مسیر به‌طور ویژه دیده شود.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: مجموع تعهدات این سفر حدود ۱۵ همت بوده که برای سال ۱۴۰۴، ۵.۵ همت آن پیش‌بینی شده و تاکنون ۵۹ درصد این اعتبار تخصیص یافته است. به گفته وی، میزان تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس و وزارتخانه‌ها، جذب اعتبارات ملی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه حمل‌ونقل را از اولویت‌های اصلی استان برشمرد و افزود: بزرگراه کرمانشاه–ایلام–خوزستان به‌عنوان یکی از کریدورهای راهبردی توسعه استان در حال اجراست و تاکنون ۱۶۵ کیلومتر از این مسیر در دست دوخطه‌سازی قرار دارد که نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و کاهش مصرف سوخت ایفا می‌کند.

استاندار ایلام از آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد مهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ایجاد منطقه آزاد مشترک با استان واسط عراق، تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های مرز چیلات، آغاز فعالیت میادین نفتی آذر و چنگوله در دهه فجر، پیگیری مرز هلاله شمالی و استقرار کنسولگری در استان، از برنامه‌های مهم دولت در ایلام است.

