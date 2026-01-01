اتصال ۱۸۷۰ روستای گیلان به اینترنت پرسرعت

به گزارش ایلنا ازرشت،فرزاد توکلی امروز پنجشنبه در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استانداری گیلان اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان گیلان روستایی هستند که در پوشش مناطق، گیلان دارای رتبه ۱۰ می‌باشد.

وی گفت: از ابتدای شروع دولت حدود ۴ هزار و ۲ میلیارد ریال در قالب ۶۲ ایستگاه و ۳ ارتقا در ۷۷ روستا از محل اعتبارات دولت هزینه شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان تصریح کرد: در دولت چهاردهم ۱۸۷۰ روستا به شبکه پرسرعت اینترنت متصل شده‌اند و ۱۴ شهر از اینترنت نسل پنج از طریق ۴۷ سایت همراه اول بهره‌مند هستند.

توکلی افزود: گیلان در اجرای پروژه فیبر نوری دارای رتبه ۱۴ است که این روند ادامه دارد.

وی از هزینه بیش از ۲۲ میلیارد بودجه دولت در این راستا خبر داد و گفت: گیلان دارای ۶۶۱ دفتر پیشخوان دولت است که از لحاظ متوسط کشوری رتبه پنجم را به خود اختصاص می‌دهد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان به عضویت بیش از ۲ میلیون نفر در پنجره خدمات دولت هوشمند اشاره و عنوان کرد: به تناسب جمعیت گیلان رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص می‌دهد این در حالی است که بیش از ۱۴ میلیون کاربر از ابتدای شروع دولت به عضویت سامانه درآمده‌اند.

توکلی تصریح کرد: در راستای حمایت از زیست بوم اقتصادی حدود ۲۱۲ میلیارد ریال در قالب ۸ فقره تسهیلات دولتی اختصاص یافته است.

وی افزود: کاهش بروکراسی اداری در تأمین برق موقت و دائم، کاهش پاسخگویی در پنجره واحد دولت، تأمین نقشه‌های پایه دستگاه‌های اجرایی از جمله سیاست‌های ما در این حوزه است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان از افتتاح پوشش اینترنت پرسرعت 5G در ۷۷ روستا بالای ۲۰ خانوار خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۴ پروژه با هزینه‌ای بیش از ۱۱ میلیارد تومان در راستای اهدافی همچون هوشمندسازی، تحقق عدالت آموزشی و … به بهره‌برداری می‌رسد.

انتهای پیام/