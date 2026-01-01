خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

افتتاح ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات در گیلان

افتتاح ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات در گیلان
کد خبر : 1736222
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان گیلان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه شورای راهبری ارتباطات استان گیلان صبح پنجشنبه با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار گیلان و جمعی از مدیران استانی در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد.

در این جلسه، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال افتتاح شد. این پروژه‌ها شامل توسعه شبکه‌های ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، ارتقای پوشش تلفن همراه، گسترش شبکه فیبر نوری، افزایش پایداری شبکه و اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است.

بر اساس این گزارش، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بررسی میدانی وضعیت شبکه‌ها و دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات و هیئت همراه به استان گیلان عنوان شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی