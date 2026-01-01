افتتاح ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه شورای راهبری ارتباطات استان گیلان صبح پنجشنبه با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار گیلان و جمعی از مدیران استانی در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد.

در این جلسه، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال افتتاح شد. این پروژه‌ها شامل توسعه شبکه‌های ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، ارتقای پوشش تلفن همراه، گسترش شبکه فیبر نوری، افزایش پایداری شبکه و اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است.

بر اساس این گزارش، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بررسی میدانی وضعیت شبکه‌ها و دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات و هیئت همراه به استان گیلان عنوان شده است.