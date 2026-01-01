برگزاری «رشت شعر» با حضور شاعران جوان و پیشکسوت

به گزارش ایلنا از رشت، رویداد فرهنگی «رشت شعر» شامگاه چهارشنبه همزمان با هفته رشت با حضور رئیس، اعضای شورای اسلامی، شهردار رشت، شاعران جوان و پیشکسوت و با محوریت شعرخوانی و برگزاری مسابقه بداهه‌سرایی در رشت برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی، ایجاد تعامل میان نسل‌های مختلف شاعران و حمایت از استعدادهای جوان برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان به شعر و ادب همراه بود. در این رویداد، شاعران نام‌آشنا و جوان به شعرخوانی پرداختند و بخش مسابقه بداهه‌سرایی نیز به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین بخش‌های برنامه، فضایی پویا و خلاقانه برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

برگزاری «رشت شعر» در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهر رشت و حمایت از جریان‌های ادبی انجام شده و شهرداری رشت بر تداوم چنین برنامه‌هایی تأکید دارد.

