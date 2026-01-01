همزمان با هفته رشت:
برگزاری «رشت شعر» با حضور شاعران جوان و پیشکسوت
همزمان با گرامیداشت هفته رشت، رویداد فرهنگی «رشت شعر» با حضور شاعران جوان و پیشکسوت و برگزاری مسابقه بداههسرایی در این شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا از رشت، رویداد فرهنگی «رشت شعر» شامگاه چهارشنبه همزمان با هفته رشت با حضور رئیس، اعضای شورای اسلامی، شهردار رشت، شاعران جوان و پیشکسوت و با محوریت شعرخوانی و برگزاری مسابقه بداههسرایی در رشت برگزار شد.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ و ادبیات فارسی، ایجاد تعامل میان نسلهای مختلف شاعران و حمایت از استعدادهای جوان برگزار شد و با استقبال علاقهمندان به شعر و ادب همراه بود. در این رویداد، شاعران نامآشنا و جوان به شعرخوانی پرداختند و بخش مسابقه بداههسرایی نیز بهعنوان یکی از جذابترین بخشهای برنامه، فضایی پویا و خلاقانه برای شرکتکنندگان فراهم کرد.
برگزاری «رشت شعر» در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی و هنری شهر رشت و حمایت از جریانهای ادبی انجام شده و شهرداری رشت بر تداوم چنین برنامههایی تأکید دارد.