خبرگزاری کار ایران
با رضایت اولیای دم؛

رهایی یک زندانی پس از تحمل ۱۳ سال حبس در رشت

رهایی یک زندانی پس از تحمل ۱۳ سال حبس در رشت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رهایی یک محکوم از قصاص نفس پس از تحمل ۱۳ سال حبس در رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سید کمال الدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رهایی یک محکوم از قصاص نفس پس از تحمل ۱۳ سال حبس در رشت خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان با اعلام این خبر گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۱۳ سال از سال ۹۱ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم در روز اجرای حکم و پای چوبه دار و با کوشش و تلاش‌های فراوان همکاران واحد صلح و سازش و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین مواردی اولیاء دم با اقدام خداپسندانه وکریمانه خود علاوه برعفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.

 

