ثبت آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۷ شهر در استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه در بهبهان روی عدد ۱۳۵، کارون ۱۲۹، هندیجان ۱۲۲، شوشتر ۱۲۰، رامهرمز ۱۱۷، اهواز ۱۰۷، اندیمشک ۱۰۳ قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های این سامانه، شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، دشت آزادگان، شوش، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه در وضعیت قابل قبول و شهر‌های دزفول، دهدز، شادگان و لالی در وضعیت پاک قرار دارند.

 

