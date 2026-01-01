خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر وزیر ورزش به خوزستان برای افتتاح خانه کشتی ایذه و استخر هندیجان

سفر وزیر ورزش به خوزستان برای افتتاح خانه کشتی ایذه و استخر هندیجان
کد خبر : 1736205
لینک کوتاه کپی شد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح پنجشنبه با ورود به استان خوزستان، برای افتتاح خانه کشتی ایذه و بهره‌برداری از استخر سرپوشیده هندیجان وارد این استان شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، وزیر ورزش و جوانان صبح روز پنجشنبه از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.

این سفر با هدف افتتاح طرح بزرگ خانه کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی در ایذه و بهره‌برداری از استخر سرپوشیده ماهرویان بندر هندیجان انجام شده است.

خانه کشتی ایذه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۷ در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع آغاز شده، تاکنون با صرف حدود ۷۵۰ میلیارد ریال تکمیل شده و دارای امکانات تخصصی ورزشی و رفاهی است.

همچنین استخر سرپوشیده هندیجان که اجرای آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده، پس از ۱۵ سال با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و مسئولیت‌های اجتماعی نفت، به بهره‌برداری رسیده است.

بهره‌برداری از این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی خوزستان خواهد داشت.

سفر وزیر ورزش به خوزستان برای افتتاح خانه کشتی ایذه و استخر هندیجان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی