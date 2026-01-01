سفر وزیر ورزش به خوزستان برای افتتاح خانه کشتی ایذه و استخر هندیجان
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح پنجشنبه با ورود به استان خوزستان، برای افتتاح خانه کشتی ایذه و بهرهبرداری از استخر سرپوشیده هندیجان وارد این استان شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، وزیر ورزش و جوانان صبح روز پنجشنبه از طریق فرودگاه ماهشهر وارد خوزستان شد و مورد استقبال رسمی استاندار قرار گرفت.
این سفر با هدف افتتاح طرح بزرگ خانه کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی در ایذه و بهرهبرداری از استخر سرپوشیده ماهرویان بندر هندیجان انجام شده است.
خانه کشتی ایذه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۷ در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع آغاز شده، تاکنون با صرف حدود ۷۵۰ میلیارد ریال تکمیل شده و دارای امکانات تخصصی ورزشی و رفاهی است.
همچنین استخر سرپوشیده هندیجان که اجرای آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده، پس از ۱۵ سال با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و مسئولیتهای اجتماعی نفت، به بهرهبرداری رسیده است.
بهرهبرداری از این طرحها نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی و توسعه زیرساختهای ورزشی خوزستان خواهد داشت.