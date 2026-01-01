خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور:

پذیرش «حرف حق» پایه همکاری بدون تفرقه است

کد خبر : 1736203
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تمرکز بر تخصص به جای گرایش‌های سیاسی، گفت: اگر حرف حق را به روشنی بیان و برداشت کنیم، جایی برای اختلاف باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان  صبح امروز در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای حل مشکلات باید به سراغ افراد توانمند و متخصص رفت و نگاه سیاسی یا گروهی را کنار گذاشت.

وی با بیان اینکه محدودیت زمان، امکان گفت‌وگو با تمامی افراد را فراهم نمی‌کند، خطاب به حاضران افزود: هرگز شما را فراموش نمی‌کنیم و اگر فرصت بیشتری برای گفت‌وگو نداشتیم، ما را حلال کنید.

پزشکیان  در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره استناد او به آیات و روایات، تصریح کرد: آیات قرآن دستورالعمل زندگی است و باید مبنای گفت‌وگو و عمل ما قرار گیرد. از منتقدان می‌خواهد دلیلی بر عدم عمل او به این دستورات ارائه دهند.

وی با اشاره به انتقادات نسبت به انتخاب‌های مدیریتی خود، تاکید کرد: در انتخاب مدیران، تخصص بر گرایش سیاسی اولویت دارد. همان‌گونه که برای درمان به پزشک متخصص مراجعه می‌کنیم، در اقتصاد، صنعت و سیاست نیز باید از متخصصان بهره ببریم، حتی اگر با نگرش ما متفاوت باشند.

رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم حرف حق را شفاف بگوییم و بپذیریم، می‌توانیم بدون تفرقه و اختلاف همکاری کنیم.

