اطلاعیه سپاه حضرت ابوالفضل لرستان درپی شهادت بسیجی امیرحسام خدایاری فرد
سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پیامی، شهادت «امیرحسام خدایاریفرد»، شهید امنیت را تبریک و تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید «امیرحسام خدایاریفرد» از نیروهای مدافع امنیت و زخمیشدن ۱۳ تن دیگر از همرزمان بسیجیاش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران میرسانیم.
شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمیشدن همرزمانش در پی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصتطلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که بانفوذ، تحریف و بهرهگیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونهای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.
سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض مینماید و تصریح میدارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیتزدایی و بیثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.