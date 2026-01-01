خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه سپاه حضرت ابوالفضل لرستان درپی شهادت بسیجی امیرحسام خدایاری فرد

اطلاعیه سپاه حضرت ابوالفضل لرستان درپی شهادت بسیجی امیرحسام خدایاری فرد
سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پیامی، شهادت «امیرحسام خدایاری‌فرد»، شهید امنیت را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پیامی، شهادت «امیرحسام خدایاری‌فرد» شهید امنیت را تبریک و تسلیت گفت. 

متن این پیام به شرح زیر است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» از نیروهای مدافع امنیت و زخمی‌شدن ۱۳ تن دیگر از هم‌رزمان بسیجی‌اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم. 

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی‌شدن هم‌رزمانش در پی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت‌طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که بانفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است. 

سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و هم‌رزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می‌دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت‌زدایی و بی‌ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد. 

انتهای پیام/
