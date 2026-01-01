خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

توسعه پروژه‌های زیرساختی نقش کلیدی در رونق منطقه و جذب سرمایه‌گذاران دارد +فیلم

توسعه پروژه‌های زیرساختی نقش کلیدی در رونق منطقه و جذب سرمایه‌گذاران دارد +فیلم


به گزارش ایلنا از بندرعباس، شکیب ذوالغیاث، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، روز سه‌شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های زیرساختی این منطقه، با هدف بررسی میدانی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسریع در روند اجرا، بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: رفع موانع اجرایی و حل مشکلات پیمانکاران، اولویت نخست مدیریت منطقه در مقطع کنونی است.

وی با اشاره به نتایج این بازدید افزود: در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های زیرساختی، مسائل و مشکلات پیمانکاران به‌صورت دقیق بررسی شد و با حضور مشاوران پروژه‌ها، معاونان و مدیران مرتبط، راهکارهای عملیاتی لازم در محل پروژه‌ها اتخاذ و مصوب شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها تصریح کرد: آماده‌سازی زیرساخت‌های اساسی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ اعتبار، پایداری و ارتقای رقابت‌پذیری منطقه ویژه پارسیان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به انتظارات سرمایه‌گذاران و طرح‌های بزرگ صنعتی اظهار داشت: سرمایه‌گذاران در مرحله تصمیم‌گیری، بیش از هر چیز به دسترسی پایدار به برق، آب، گاز، شبکه‌های حمل‌ونقل و تأسیسات پشتیبانی توجه دارند. کمبود یا تأخیر در تأمین این زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند روند جذب سرمایه‌گذاری را با چالش جدی مواجه کند.

ذوالغیاث خاطرنشان کرد: هر روز تأخیر در تکمیل و تحویل زیرساخت‌ها، به معنای از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت منطقه در سطوح ملی و بین‌المللی است و این موضوع از منظر مدیریت منطقه قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: پیمانکاران باید بتوانند بدون درگیری با موانع غیرفنی و بروکراسی‌های فرسایشی، تمرکز خود را بر اجرای دقیق و به‌موقع پروژه‌ها حفظ کنند. از این پس، هرگونه کندی یا انحراف از برنامه زمان‌بندی مصوب، با بررسی دقیق و تعیین مسئولیت همراه خواهد بود. حمایت هدفمند از پیمانکاران و کوتاه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری اداری، به‌عنوان یک رویکرد مستمر در تیم مدیریتی منطقه دنبال می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان همچنین تأکید کرد: برخی فرآیندهای اداری پیچیده و غیرضروری، از عوامل مؤثر در کندی اجرای پروژه‌ها هستند. بازنگری در فرآیندها و حذف بروکراسی‌های زائد در چرخه اداری منطقه، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

لازم به ذکر است در این بازدید، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به‌صورت مرحله‌به‌مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت و برای هر پروژه، نشست‌های تخصصی جداگانه‌ای با حضور پیمانکاران، مشاوران، معاونان و مدیران فنی و مهندسی برگزار شد.

در این نشست‌ها، چالش‌های فنی، مالی، تأمین مصالح، اخذ مجوزها و سایر موانع اجرایی به‌طور تفصیلی بررسی و تصمیمات عملیاتی مشخص برای رفع آن‌ها اتخاذ و مصوب شد.

