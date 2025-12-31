به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیا به وضعیت جوی روز جاری در استان قم اشاره داشته و افزود: امروز دمای هوا در این استان بسیار کاهش داشته و در برخی نقاط به منفی 3 تا منفی 7 درجه سانتی‌گراد رسید. به همین دلیل استان قم نیز مانند 14 استان دیگر کشور، امروز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل اعلام شده بود.

وی به وضعیت مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان قم در روز پنجشنبه اشاره کرده و ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا ادامه فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی این استان بر عهده مدیران این مراکز، رؤسای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اظهار داشت: بیشتر مدارسی که برای روز پنجشنبه 11 دی ماه برنامه امتحانی دارند، مراکز آموزشی غیردولتی هستند و با توجه به محدود بودن تعداد این مراکز، برگزاری آزمون در آنها بلامانع است. اما پس از پایان امتحان موظف به تعطیلی مدرسه و کاهش مصرف وسایل گرمایشی هستند.

رحمان‌نیا به مصوبه‌های کارگروه تغییر ساعت‌های کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: طبق این مصوبه و برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روزهای پنجشنبه 6 ماهه دوم سال با استفاده از ظرفیت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

