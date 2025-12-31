خبرگزاری کار ایران
معاون استانداری خبر داد:

دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم روز پنجشنبه 11 دی ماه

دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم روز پنجشنبه 11 دی ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم به دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روز آینده اشاره کرده و گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان روز پنجشنبه 11 دی ماه، طبق روال پنجشنبه‌های نیمه دوم سال با استفاده از ظرفیت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیا به وضعیت جوی روز جاری در استان قم اشاره داشته و افزود: امروز دمای هوا در این استان بسیار کاهش داشته و در برخی نقاط به منفی 3 تا منفی 7 درجه سانتی‌گراد رسید. به همین دلیل استان قم نیز مانند 14 استان دیگر کشور، امروز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل اعلام شده بود.

وی به وضعیت مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان قم در روز پنجشنبه اشاره کرده و ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا ادامه فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی این استان بر عهده مدیران این مراکز، رؤسای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اظهار داشت: بیشتر مدارسی که برای روز پنجشنبه 11 دی ماه برنامه امتحانی دارند، مراکز آموزشی غیردولتی هستند و با توجه به محدود بودن تعداد این مراکز، برگزاری آزمون در آنها بلامانع است. اما پس از پایان امتحان موظف به تعطیلی مدرسه و کاهش مصرف وسایل گرمایشی هستند.

رحمان‌نیا به مصوبه‌های کارگروه تغییر ساعت‌های کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: طبق این مصوبه و برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روزهای پنجشنبه 6 ماهه دوم سال با استفاده از ظرفیت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

انتهای پیام/
