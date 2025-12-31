شناسایی و دستگیری سارق زورگیر خودرو در شهرستان سلطانیه

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس اوراز افزود: در روز جاری مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کرد یک دستگاه خودروی پراید که حامل 2 نفر سرنشین شامل مادر و دختر 11 ساله وی بود، توسط یک سارق زورگیر از مقصد اردبیل به تهران، تهدید شده و این سارق اقدام به زورگیری و سرقت خودرو کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران با بهره‌گیری از شگردهای خاص پلیسی، در کمتر از 5 ساعت خودروی سرقتی را در محور زنجان - ابهر شناسایی کردند. راننده به دستور ایست پلیس توجهی نکرد و پس از تعقیب و گریز، خودرو متوقف و متهم 25 ساله دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه اظهار داشت: در بازرسی از خودرو، 2700 عدد قرص غیرمجاز نیز کشف شد و متهم در مواجهه با مستندات پلیس به جرایم انتسابی اعتراف کرد. تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی این فرد ادامه دارد و پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

سرهنگ اوراز بر قاطعیت پلیس در برخورد با متخلفان و مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: امنیت و آسایش تمامی افراد جامعه شهروندان، خط قرمز پلیس بوده است و در این راستا با مخلان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

