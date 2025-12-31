خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی سلطانیه خبر داد:

شناسایی و دستگیری سارق زورگیر خودرو در شهرستان سلطانیه

شناسایی و دستگیری سارق زورگیر خودرو در شهرستان سلطانیه
کد خبر : 1736029
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از توابع استان زنجان به دستگیری سارق زورگیر در این شهرستان اشاره کرده و در این رابطه گفت: یک سارق زورگیر بی‌رحم خودرو در این شهرستان که اقدام به زورگیری و سرقت یک دستگاه خودروی پراید از 2 نفر مادر و دختر شده بود، با اقدامات هوشمند پلیسی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس اوراز افزود: در روز جاری مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کرد یک دستگاه خودروی پراید که حامل 2 نفر سرنشین شامل مادر و دختر 11 ساله وی بود، توسط یک سارق زورگیر از مقصد اردبیل به تهران، تهدید شده و این سارق  اقدام به زورگیری و سرقت خودرو کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران با بهره‌گیری از شگردهای خاص پلیسی، در کمتر از 5 ساعت خودروی سرقتی را در محور زنجان - ابهر شناسایی کردند. راننده به دستور ایست پلیس توجهی نکرد و پس از تعقیب و گریز، خودرو متوقف و متهم 25 ساله دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه اظهار داشت: در بازرسی از خودرو، 2700 عدد قرص غیرمجاز نیز کشف شد و متهم در مواجهه با مستندات پلیس به جرایم انتسابی اعتراف کرد. تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی این فرد ادامه دارد و پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

سرهنگ اوراز بر قاطعیت پلیس در برخورد با متخلفان و مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: امنیت و آسایش تمامی افراد جامعه شهروندان، خط قرمز پلیس بوده است و در این راستا با مخلان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی