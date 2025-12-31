خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار استان خبر داد:

ثبت 32 شرکت تعاونی جدید در استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ثبت شرکت‌های تعاونی جدید در این استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای توسعه و پایداری بخش تعاون در استان انجام شده و در این راستا 32 شرکت تعاونی در گرایشات مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به نوع گرایشات شرکت‌های تعاونی ثبت شده در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: گرایش این شرکت‌های تعاونی در بخش‌های خدمات، صنعت، مسکن، تولیدی، تولیدی - توزیعی، مصرف، کشاورزی و معدنی است و زمینه اشتغال 925 نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در راستای ارتقاء کیفیت و حمایت از توسعه تعاونی‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون 9112 نفر - ساعت آموزش به اعضای شرکت تعاونی‌های استان مرکزی ارائه شده است. همچنین در این بازه زمانی، 422 مورد نظارت بر مجامع شرکت‌های تعاونی این استان انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به فعالیت کمیته تعاونی‌های مشکل‌دار در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: برای رفع مشکلات و چالش‌های 7 شرکت تعاونی با 1149 عضو در این استان، جلسات تخصصی کمیته برگزار و مشکلات آنان مرتفع شده است.

احمدی تصریح کرد: 3 جلسه متمرکز شورای توسعه تعاون با هدف شناخت ظرفیت‌ها و مشکلات شرکت‌های تعاونی شهرستان‌های دلیجان، محلات و اراک برگزار و کمیته کارشناسی ذیل شورا تشکیل شد تا راهکارهای عملیاتی شتاب‌دهنده برای توسعه تعاونی‌ها در سال جاری تدوین شود.

وی به تعداد شرکت تعاونی‌های ثبت شده که در استان مرکزی فعالیت دارند اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در حال حاضر 267 تعاونی ثبت شده در این استان فعال است. طبق آمار موجود با احتساب اعضای سهام عدالت، حدود 92 درصد جمعیت استان مرکزی عضو تعاونی‌ها هستند.

