به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرام زارع عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان با حضور رئیس جمهور اظهارداشت: این استان به صنایع کوچک وابسته است و بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان به یک چالش جدی تبدیل شده است که انتظار ما این است که صادرکننده بتواند ارز خود را با نرخ روز به دولت یا صرافی‌ها تحویل دهد و واردکننده نیز ماشین‌آلات مورد نیاز را با نرخ واقعی تأمین کند.

وی با تأکید بر لزوم حذف ارزهای چندنرخی و ترجیحی افزود: این سازوکارها زمینه‌ساز رانت و بی‌ثباتی اقتصادی هستند و حذف آنها می‌تواند تا ۹.۵ میلیارد دلار به نفع منابع دولت تمام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به تأثیر تحریم‌ها بر تولید اشاره کردو گفت: تحریم‌ها امکان واردات ماشین‌آلات به‌روز را سلب کرده که نتیجه آن ناترازی انرژی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید است.

زارع در پایان بر لزوم همراهی دولت و وزارت امور خارجه برای رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و حمایت جدی از بخش خصوصی تأکید کرد.

انتهای پیام/