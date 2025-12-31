خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و رفع موانع تولید تاکید کرد

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و رفع موانع تولید تاکید کرد
کد خبر : 1736000
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری خواستار تعیین تکلیف ارز صادراتی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز شدو این موضوع را عاملی کلیدی در مهار تورم و رونق سرمایه‌گذاری دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرام زارع عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان با حضور رئیس جمهور اظهارداشت: این استان به صنایع کوچک وابسته است و بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان به یک چالش جدی تبدیل شده است که انتظار ما این است که صادرکننده بتواند ارز خود را با نرخ روز به دولت یا صرافی‌ها تحویل دهد و واردکننده نیز ماشین‌آلات مورد نیاز را با نرخ واقعی تأمین کند.

وی با تأکید بر لزوم حذف ارزهای چندنرخی و ترجیحی افزود: این سازوکارها زمینه‌ساز رانت و بی‌ثباتی اقتصادی هستند و حذف آنها می‌تواند تا ۹.۵ میلیارد دلار به نفع منابع دولت تمام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به تأثیر تحریم‌ها بر تولید اشاره کردو گفت: تحریم‌ها امکان واردات ماشین‌آلات به‌روز را سلب کرده که نتیجه آن ناترازی انرژی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید است.

زارع در پایان بر لزوم همراهی دولت و وزارت امور خارجه برای رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و حمایت جدی از بخش خصوصی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی