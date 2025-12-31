خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس:

اقتصاد ایران در مرحله بحران است؛ رویکردهای اقتصادی تغییر کند

اقتصاد ایران در مرحله بحران است؛ رویکردهای اقتصادی تغییر کند
کد خبر : 1735998
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده شهرستان های اردل، فارسان ، کوهرنگ و کیار گفت: شرایط اقتصادی کشور به مرحله بحران رسیده است، با وجود وضعیت کنونی، می‌توان این اقتصاد به‌ظاهر مرده را زنده کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا عزیزی عصر امروز در نشست توسعه اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور با انتقاد از سوء مدیریت‌های انباشته‌شده اظهار داشت: متأسفانه سوءمدیریت از گذشته تاکنون از سوی همه مسئولان باعث شده پول ملی ما به یکی از بی‌ارزش‌ترین ارزهای دنیا تبدیل شود.

وی نتیجه این وضعیت را خالی شدن سفره‌های مردم دانست و افزود: نمایش‌های رسانه‌ای و تلویزیونی هیچ‌گاه درد معیشتی مردم را درمان نمی‌کند؛ یخچال‌های خالی، خود گویای شرایط زندگی مردم است.

عزیزی بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید اقتصاد ایران با کشورهای اوراسیا و اعضای بریکس تقویت شود، اما عملکرد ما در این حوزه ضعیف بوده و از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده نشده است.

نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار با اشاره به موضوع مدیریت اتباع خارجی مقیم ایران بیان کرد: سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم به این اتباع پرداخت می‌شود و تاکنون حدود ۱.۵ میلیون نفر از کشور خارج شدند، اما حدود ۷۰ درصد آنان دوباره بازگشته‌اند و این مسئله امروز به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است.

عزیزی با تأکید بر نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: دولت‌ها باید نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشند، نه اینکه همه چیز در حد شعار باقی بماند. اقتصاد باید به بنگاه‌ها و بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست باید به‌صورت واقعی و عملی اجرا شود.

وی با انتقاد از فعالیت مافیاهای اقتصادی گفت: باید با شبکه‌هایی که با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند و ارزهای کلان، از جمله حدود ۱۵ میلیارد دلار، را به کشور بازنمی‌گردانند، با قاطعیت برخورد شود و این افراد به‌طور شفاف به مردم معرفی شوند.

نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بزرگ‌ترین معضل امروز کشور در حوزه تولید و اقتصاد را ناترازی انرژی دانست و افزود: کشور ما حدود ۱۲۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی دارد.

وی درباره مصرف سوخت خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی است. باید با شجاعت سهمیه‌بندی سوخت را شفاف اعلام کنیم و بپذیریم که بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز امکان توزیع نداریم و این اقدام می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد.

عزیزی همچنین بر اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: یارانه‌ها باید بر اساس آزمون وسع پرداخت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این استان از سرمایه‌دارترین مناطق کشور است و اگر ظرفیت آب آن به‌درستی مدیریت شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم برطرف خواهد شد.

عزیزی گفت: بی‌عدالتی‌ها باعث عقب‌ماندگی‌ها شده است. باید با حمایت‌هایی که صوری نباشد، این بی‌عدالتی‌ها را برطرف کرد و سهمیه مشخصی از بودجه به استان‌ها داده شود. همچنین مصوباتی که ضمانت اجرایی ندارند، حذف و برای مصوبات جدید ضمانت اجرایی ایجاد شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی