به گزارش ایلنا از همدان، پیرحسین کولیوند روز چهارشنبه در همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح خادم و مدیریت محله محور در استانداری همدان درباره ایجاد پایگاه امدادی غرب کشور در همدان افزود: محلی مناسب برای احداث بزرگ‌ترین مرکز لجستیکی امداد و نجات غرب کشور در استان در نظر گرفته شده است و تلاش داریم با راه‌اندازی این پایگاه، در شرایط بحرانی مشکلات مردم را به سرعت برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: همه انبارهای امدادی پر است و نگرانی از نظر منابع و امکانات وجود ندارد. با راه‌اندازی این پایگاه علاوه بر استان‌های غرب کشور، سراسر کشور از جمله تهران و البرز نیز می‌توانند از ظرفیت آن بهره‌مند شوند و این اقدام موجب تقویت روحیه تعامل، همکاری و مشارکت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر خواهد شد.

کولیوند با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی گفت: مدل حکمرانی محله و مدیریت محله محور همواره در آموزه‌های اسلامی مورد تأکید بوده و توصیه‌های دینی و فرهنگی بر استفاده از توان محلی و اعتماد به نیروهای بومی تأکید دارد.

وی افزود: مشارکت مردم در امور اجتماعی، وحدت و همبستگی از مهم‌ترین آموزه‌های اخلاقی و دینی است و اعتماد به نیروی محلی جزو تکالیف دینی و ارزش‌های اخلاقی به شمار می‌رود. معتمدین محلات خادمان صادقی هستند که بدون هیچ چشم‌داشتی، مسئولیت خدمت را بر عهده می‌گیرند و با حضور فعال خود، گرهی از مشکلات مردم را برمی‌دارند.

رییس سازمان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: طرح خادم سه پیام اصلی دارد؛ خدمت، اعتماد و مردم‌محوری که هر یک نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات محله ایفا می‌کند.

کولیوند با قدردانی از حمایت استاندار همدان اظهار کرد: نگاه مثبت و همراهی مسئولان استانی در اجرایی شدن این طرح بسیار ارزشمند است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد. وی افزود نماینده صلیب سرخ نیز مدیریت اجتماعی در دوران جنگ ۱۲ روزه همدان را ستود و قدردانی خود را از عملکرد جمعیت هلال احمر در آن ایام اعلام کرد که این نشان‌دهنده اهمیت مدیریت اجتماعی و مشارکت فعال مردم در شرایط بحران است.

وی تأکید کرد: ما باید تا حد امکان در میان مردم باشیم و با حضور مستمر، مشکلات آنان را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنیم.

وی افزود: طرح خادم شامل هشت محور اساسی است که امیدآفرینی، ایجاد اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت بحران، اقتصاد محله محور، سلامت جسم و روان، توسعه اجتماعی و فرهنگی، همدلی و کمک‌های مومنانه و مشارکت و حکمرانی محلی از مهم‌ترین بخش‌های آن هستند.

کولیوند ادامه داد: در چارچوب مدیریت محله محور، باید در سلامت و درمان بیماران محلات همکاری کنیم و همزمان هویت و فرهنگ محلات را حفظ نماییم تا مردم احساس کنند نیازها و مسائل آنها در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود و برای بهبود زندگی روزمره آنها اقدام عملی صورت می‌گیرد.

کولیوند گفت: جمعیت هلال احمر همواره مردمی بوده و پشتوانه اصلی آن مردم هستند. از مسئولان انتظار می‌رود با حمایت همه‌جانبه زمینه توسعه و گسترش خدمات داوطلبانه و مردم‌محور را فراهم کنند تا با مشارکت گسترده مردم، خدمت‌رسانی به جامعه بیش از پیش ارتقا یابد و اعتماد و امید در میان آحاد جامعه تقویت شود.

انتهای پیام/