خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس سازمان جمعیت هلال احمر:

ساخت بزرگ‌ترین پایگاه امداد و نجات غرب کشور در همدان

ساخت بزرگ‌ترین پایگاه امداد و نجات غرب کشور در همدان
کد خبر : 1735988
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان جمعیت هلال احمر، از انعقاد تفاهم‌نامه ساخت بزرگ‌ترین پایگاه امداد و نجات غرب کشور در همدان خبر داد و گفت: این مرکز علاوه بر استان‌های غربی، سراسر کشور از جمله تهران و البرز را تحت پوشش قرار خواهد داد و موجب افزایش تاب‌آوری و کارآمدی خدمات امدادی در شرایط بحرانی می‌شود.

به گزارش ایلنا از همدان، پیرحسین کولیوند روز چهارشنبه در همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح خادم و مدیریت محله محور در استانداری همدان درباره ایجاد پایگاه امدادی غرب کشور در همدان افزود: محلی مناسب برای احداث بزرگ‌ترین مرکز لجستیکی امداد و نجات غرب کشور در استان در نظر گرفته شده است و تلاش داریم با راه‌اندازی این پایگاه، در شرایط بحرانی مشکلات مردم را به سرعت برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: همه انبارهای امدادی پر است و نگرانی از نظر منابع و امکانات وجود ندارد. با راه‌اندازی این پایگاه علاوه بر استان‌های غرب کشور، سراسر کشور از جمله تهران و البرز نیز می‌توانند از ظرفیت آن بهره‌مند شوند و این اقدام موجب تقویت روحیه تعامل، همکاری و مشارکت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر خواهد شد.

کولیوند با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی گفت: مدل حکمرانی محله و مدیریت محله محور همواره در آموزه‌های اسلامی مورد تأکید بوده و توصیه‌های دینی و فرهنگی بر استفاده از توان محلی و اعتماد به نیروهای بومی تأکید دارد.

وی افزود: مشارکت مردم در امور اجتماعی، وحدت و همبستگی از مهم‌ترین آموزه‌های اخلاقی و دینی است و اعتماد به نیروی محلی جزو تکالیف دینی و ارزش‌های اخلاقی به شمار می‌رود. معتمدین محلات خادمان صادقی هستند که بدون هیچ چشم‌داشتی، مسئولیت خدمت را بر عهده می‌گیرند و با حضور فعال خود، گرهی از مشکلات مردم را برمی‌دارند.

رییس سازمان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: طرح خادم سه پیام اصلی دارد؛ خدمت، اعتماد و مردم‌محوری که هر یک نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات محله ایفا می‌کند.

کولیوند با قدردانی از حمایت استاندار همدان اظهار کرد: نگاه مثبت و همراهی مسئولان استانی در اجرایی شدن این طرح بسیار ارزشمند است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد. وی افزود نماینده صلیب سرخ نیز مدیریت اجتماعی در دوران جنگ ۱۲ روزه همدان را ستود و قدردانی خود را از عملکرد جمعیت هلال احمر در آن ایام اعلام کرد که این نشان‌دهنده اهمیت مدیریت اجتماعی و مشارکت فعال مردم در شرایط بحران است.

وی تأکید کرد: ما باید تا حد امکان در میان مردم باشیم و با حضور مستمر، مشکلات آنان را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنیم.

وی افزود: طرح خادم شامل هشت محور اساسی است که امیدآفرینی، ایجاد اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت بحران، اقتصاد محله محور، سلامت جسم و روان، توسعه اجتماعی و فرهنگی، همدلی و کمک‌های مومنانه و مشارکت و حکمرانی محلی از مهم‌ترین بخش‌های آن هستند.

کولیوند ادامه داد: در چارچوب مدیریت محله محور، باید در سلامت و درمان بیماران محلات همکاری کنیم و همزمان هویت و فرهنگ محلات را حفظ نماییم تا مردم احساس کنند نیازها و مسائل آنها در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود و برای بهبود زندگی روزمره آنها اقدام عملی صورت می‌گیرد.

کولیوند گفت: جمعیت هلال احمر همواره مردمی بوده و پشتوانه اصلی آن مردم هستند. از مسئولان انتظار می‌رود با حمایت همه‌جانبه زمینه توسعه و گسترش خدمات داوطلبانه و مردم‌محور را فراهم کنند تا با مشارکت گسترده مردم، خدمت‌رسانی به جامعه بیش از پیش ارتقا یابد و اعتماد و امید در میان آحاد جامعه تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی